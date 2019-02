Comenzó la demolición de la mansión “Loma Verde”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Punta del Este será escenario en pocas semanas de la demolición de dos icónicos complejos construidos sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, distantes entre sí a poco menos de un kilómetro. El primero es la magnífica casa “Loma Verde” y el segundo es el viejo edificio del ex hotel San Rafael.

En la mansión, en realidad, ya comenzaron el lunes los primeros movimientos para desmantelar piezas de valor, desde muebles y elctrodomésticos hasta por ejemplo la carpintería de las aberturas.



Operarios de una empresa contratada por sus actuales dueños comenzaron así a sacar las lujosas puertas y enormes ventanas de dormitorios y salones en Loma Verde, la suntuosa casa de la familia Kaplan, ubicada en la parada 14 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco de Punta del Este.



Los empleados de la empresa constructora local demolerán a continuación la finca completa y luego procederán a limpiar el predio de todo tipo de escombros producidos por estas tareas.



No trascendió todavía la metodología a seguir en esas labores, por ejemplo si se apelará a los golpes de una enorme bola de hierro unida a una cadena manejada por una máquina pesada.



Esta magnífica casona que decidió tirarse abajo salió de la tabla de dibujo del arquitecto Gomara. La superficie construida es de 1.495 metros cuadrados y se erigió en un predio de 5.148 metros cuadrados. La vivienda tiene un valor catastral de 36:938.628 pesos pero su última enajenación se hizo por 5 millones de dólares. Fue construida a fines de los 70 y posee 7 dormitorios y 5 baños, entre otras comodidades para albergar a una familia grande, como la del industrial argentino que la mandó a construir. La ordenanza municipal de para los predios del barrio Parque del Golf frentistas a la rambla, como el de la casona Loma Verde, establece una altura máxima de 12 metros sobre la recta de comparación. Esto supone que no podrá erigirse más que planta baja y tres pisos.Hotel San Rafael, Loma Verde, Punta del Este.

Ayer seguían retirando puertas y ventanas. Foto: Ricardo Figueredo

Uno de los mitos tejidos alrededor de esta casa lleva hasta el derrocado Mohammed Reza Pahlevi, el Sha de Irán. Alojado en la Isla de Contadora, aquejado por la enfermedad que luego lo condujo a la muerte, el monarca ofertó una fuerte suma de dinero por Loma Verde, ante la cual la familia Kaplan ni se inmutó, al punto que nunca contestó al persa, quien luego fue asilado en Egipto, en donde murió el 27 de julio de 1980.



Diez años después, y esto no es leyenda, la embajada de los Estados Unidos buscó en Uruguay, con la intermediación de un conocido inmobiliario de la zona, un lugar para albergar por una noche al presidente de los Estados Unidos. George W. Bush, quien llegó en diciembre de 1990.



Se eligió por entonces a Loma Verde y hasta hoy se recuerda que Bush padre salió a correr por los médanos de la playa Brava, lo que disparó uno de los operativos de custodia más importantes que se recuerden en Punta del Este.



Empero, Bush no fue el primer mandatario del país norteño en llegar a Punta del Este.



En marzo de 1967 el entonces presidente Lyndon Baines Johnson arribó al balneario para participar de la conferencia de presidentes celebrada en el hotel San Rafael. Se hospedó en una casa cercana a Loma Verde, que todavía no se había construido.