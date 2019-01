De la cena íntima al baile de multitudes

La cábala indica que usar ropa interior roja cada 31 de diciembre servirá para atraer el amor en el año venidero, que vestirse de blanco alejará las enfermedades, y que comer doce uvas pasada la medianoche será sinónimo de buena suerte. Creer o reventar. Supersticiosos o no, quienes vacacionan en Punta del Este tienen opciones top de todos colores para esperar el arribo del 2019, y empezar el año con diversión y glamour. Eso sí, implica desembolsar una importante suma de dinero: entre 100 y 500 dólares por cabeza.

Pero el que busca encuentra. En plena Barra hay una alternativa menos ostentosa. Chill Out Restó (Ruta 10 y Los Suspiros) ofrece las opciones de su carta por 2500 pesos por persona. Incluye entrada (rabas o fritas), plato (chivitos, pizzas, ensaladas, hamburguesas, tacos), postre, y bebida (refresco, limonada o un trago de autor o una copa de champagne MUMM).

Previa.

Los hinchas del brindis de medianoche en el puerto podrán degustar en Lo de Tere del menú en cinco pasos por 360 dólares, que incluye bebida de bodega Ernesto Catena. Un saxofonista amenizará la llegada de los comensales, cuya cena comenzará con bocaditos, ensalada de cangrejo rojo como entrada, merluza negra, y borrego en dos cocciones como plato principal. Habrá un postre frutal de yogurt y duraznos, y otro de chocolate para los más golosos. El DJ hasta las 3:00.



El parador I’marangatú de la Parada 7 promete la mejor vista de fuegos artificiales desde la playa. También habrá baile en la arena pasada la medianoche. El precio por persona es 250 dólares con canilla libre y cena gourmet.



El “abre boca” será arroz crocante, ceviche de atún rojo, coco y kiwi. Como entrada se podrá optar entre una ensalada tibia de pejerrey o canastitas de masa crocante con higos, queso camembert, menta y amareto. De plato principal se servirá raviol negro de salmón o pechuga de pato confitada. Los postres serán sable de cacao y especias, o mouse de coco.



Cenar y bailar en las alturas del edificio Torreón vale 300 dólares en la noche de hoy. El restaurante panorámico y giratorio La Vista recibirá a sus comensales con una copa de champagne, y bocaditos fríos y calientes. De entrada se ofrecerá ensalada mediterránea, el plato principal será un baby beef al tannat con champiñones, y risotto de hongos y parmesano. El toque glam lo pondrá el brownie de chocolate marmolado con helado de pétalos de rosa.



La Vista preparó un espectáculo variopinto para recibir el 2019 con barra libre de tragos desde las 0:00 horas. Se presentará el saxofonista Peter Antón, habrá un DJ, show de luces, juegos de humo, burbujas, cotillón y la chance de ver los fuegos artificiales desde el sitio más elevado de la península. Tras el brindis, habrá degustación de uvas para la buena suerte.



Quienes escojan cenar en el Grand Hotel (Parada 10 de la Brava) serán recibidos por destacados tenores del Teatro Colón de Buenos Aires. El banquete elegante con variedad de platos fríos y calientes cuesta 400 dólares e incluye “la bondiola que se come con cuchara”, un clásico gastronómico del hotel. Otras opciones serán lechón asado con puré de manzana caramelizada, calamares grillados, pavo relleno con almendras, pasas, ciruelas y duraznos, risotto de hongos, estación de quesos, fiambres y paté, ensaladas, salmón ahumado y cocktail de camarones.



También habrá estación de paella en vivo con langostinos, mejillones, pulpo, y almejas. Otra de parrilla con cortes de carnes uruguayas de exportación: ojo de bife angus, medallones de lomo, planchas de cordero, y entraña.



En la mesa de postres se sumarán los tradicionales festivos: pan dulce, panettone y turrones.



Aguaverde Wine Lodge invita a dar la mejor bienvenida del año de sus vidas en un ambiente rodeado de naturaleza y buena energía. Ubicado en Camino del Cerro Eguzquiza, kilómetro 8, es uno de los sitios más exclusivos de Punta. Desde sus terrazas se observan viñedos, sierras, y una casa de origen colonial del siglo XIX.



Recibir el 2019 en este paradisíaco lugar cuesta 500 dólares e incluye buffet de entradas, platos principales, postres, dulces de fiestas, whisky 12 años, tres espumantes diversos para cada momento de la noche, vinos de Familia Deicas, y barra de tragos. También habrá DJ y una banda en vivo.



Para todos los gustos

Hasta el amanecer

La clásica fiesta Box celebra una década de existencia en Punta y lo hace con un despliegue magnífico en Los Caracoles: gran escenario, espacio VIP techado, pantallas y más de cien cabezas móviles. Meme Bouquet, Diego Maciel y Aleco estarán con sus selecciones de electrónica comercial hasta las 9:00. A aquella primera BOX fueron 1.500 personas, hoy sus organizadores esperan recibir 9 mil para festejar el año nuevo y los diez años. Prometen que habrá show sorpresa. La entrada vale 100 dólares, es canilla libre, y puede adquirirse en Caro Criado.



Pachanga

Quienes son más amigos de los ritmos pachangueros podrán acercarse a la Sociedad Criolla y bailar al aire libre en la fiesta Pixel también por 100 dólares. La opción de parranda en la playa nunca falla: los organizadores del clásico Ocean Club promueven no quedarse entre cuatro paredes. Las entradas anticipadas valen 500 pesos y se compran en Dakar (Punta Shopping) o Maluka (Peatonal Sarandí).



Latina y cachengue

Feel realiza su primera fiesta en Uruguay este fin de año en el Centro de Convenciones con capacidad para cinco mil personas. Adentro se bailará música latina y cachengue y la pista out door será de electrónica. Amenizarán los DJs Fatboy Slim y Josh, y cantará la banda Dame 5. La entrada vale 75 dólares en locales Red UTS y en Pass Line (con tarjeta de crédito o débito online).



Los Totora

Ovo NightClub no se quedará atrás en materia de celebraciones este año nuevo. Primero cantará en vivo la divertida banda de cumbia argentina Los Totora, y luego se bailará en la pista el ritmo house que imponga el DJ brasileño André Sarate. El costo de la entrada es 90 dólares y pueden adquirirse en Red UTS.