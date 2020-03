CaceroleoFeminista: la convocatoria para "levantar la voz" y denunciar 4 femicidios

La Coordinadora de Feminismos emitió una convocatoria para este viernes a las 21:00 para "levantar la voz a pesar del aislamiento" y denunciar cuatro femicidios ocurridos en las últimas dos semanas.

"Ante la inciativa de muchas compañeras de levantar la voz a pesar del aislamiento, nos convocamos a realizar una caceroleada feminista", indica la convocatoria realizada con el hashtag #CaceroleoFeminista.

Por otra parte se convocó a "estar alerta" y a seguir desplegando la "solidaridad feminista" debido a "los efectos y las consecuencias de la crisis sanitaria que profundiza nuestra precarización laboral y complejiza las tareas de cuidados".



"Reforcemos nuestro tiempo de lucha poniendo en común todas aquellas situaciones que deben ser denunciadas así como también las estrategias que creamos para enfrentarlas y sostener la vida que deseamos", indicaron.

Entre el 4 y el 14 de marzo hubo cuatro femicidios en Montevideo y en Maldonado. Se trata de Ariana Romina Méndez de 20 años, Zulema Carmela Silva de 77 años, una mujer asesinada por un militar retirado cuyo nombre no trascendió y una mujer de 65 años asesinada en Maldonado.

dato

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.