Asociación de egresados terciarios planteó cambios en el sistema de becas del Fondo de Solidaridad

El sistema actual del Fondo de Solidaridad, que brinda becas a estudiantes terciarios, quiere ser reformado por la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública (Audetep). El proyecto es “cambiar el sistema de becas, hacer una especie de política de Estado de becas”, dijo Adriana García Quintana, presidenta de la organización.

Las declaraciones fueron hechas en rueda de prensa luego de una reunión con el futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, este martes.

“En Audetep consideramos que puede aumentar el número de becas y no presionar tanto a los egresados terciarios” con el nivel de aportes. “Los mismos egresados terciarios nos encargaremos de financiar las becas" pero bajo otra modalidad, agregó.



Juan Pablo Conde, secretario de la asociación, comentó que “sería un sistema bastante más justo que el actual”. Esto se debe a que, según explicó, ahora “si una persona recibe una beca de un año, que son unos $ 8.500 por mes, está obligada a pagar por 25 años dicha solicitud”.



El planteo de la asociación es un nuevo sistema en que la persona “se haga responsable de la cantidad de dinero que haya pedido y no de más”. Además, agregó: “Estudiantes que reciben becas y no se reciben, hoy en día no le deben nada el sistema, esa plata se pierde completamente”.



En relación al adicional obligatorio para los egresados de la Universidad de la República (Udelar) de carreras que tengan una duración igual o superior a cinco años comentó que “no se habló mucho” en la reunión.



Sin embargo, expresó que es un tema al que se le debería “hincar el diente porque, en suma, ambos impuestos llegan a unos $ 1.300 o $ 1.400 por mes”. Y, como se cobra a todos por igual, ya sea si “su salario es de $ 30.000 o $ 300.000”, es “robarle medio aguinaldo al que cobra menos”, sostuvo.



El futuro ministro de Educación y Cultura expresó luego de la reunión que “no va a haber nada en la ley de urgente consideración que tenga que ver con este tema” y que “las becas se mantienen”.



Consultado sobre si es viable el sistema que propuso la Audetep respondió: “No estamos examinándolo”. Además, comentó que “simplemente” los recibieron y escucharon.



Por último, sobre la posibilidad de eliminación del adicional dijo que “no está en la agenda del gobierno”.