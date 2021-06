Así será el protocolo para eventos: tapabocas puesto, sin baile y con control de aforo en baños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la baja sostenida de los casos de coronavirus, la vuelta de las actividades comienza a ponerse en marcha. Así, todos los ministros firmaron un decreto para habilitar los espectáculos públicos, las fiestas y los eventos sociales a partir del 5 de julio. Ahora, la Cámara de Eventos del Uruguay compartió el protocolo que regiría en estos casos.

Invitados y capacidad

Los eventos sociales podrán incluir cena o almuerzo, pero no se permitirá que haya instancias de baile y deberán tener una duración máxima de cuatro horas.



Con respecto a la capacidad, se permitirá que haya un máximo de 100 invitados si el espacio es abierto, es decir al aire libre o una superficie techada pero sin las cuatro paredes, aclara el protocolo.



En los espacios cerrados, en cambio, el máximo permitido será de 80 invitados. En ese caso se deberá tener ventilación permanente abriendo contrapuertas o garantizar la ventilación cada 20 minutos a través de equipos con sistemas de aire que lo inyecten desde el exterior.



"Los equipos de aire acondicionado deben mantener bloqueado el sistema de reciclado de aire interno. Los salones que no garanticen una adecuada ventilación, no están habilitados", establece el documento.



El texto aclara que tanto en los eventos de 80 como de 100 invitados no se toma en cuenta al personal y, por tanto, no quedan incluidos en la cuenta.

En todos los casos, las personas deberán mantenerse con el tapabocas puesto, con excepción de los momentos en los que se vaya a comer.



Además, el Ministerio de Salud Pública sugiere y exhorta que no asistan las personas mayores de 65 años o con comorbilidades. Sin embargo, en caso de participar, la recomendación es que tengan un sector diferenciado, con mesas de hasta cuatro comensales.



De todas maneras, si esa persona pertenece a un grupo familiar o de amigos de convivencia, entonces podrán ubicarse con ese grupo que deberá ser de hasta ocho comensales.

Mesas, catering y espectáculos

Las mesas deben ser de hasta cuatro personas u ocho en el caso de que pertenezcan al mismo grupo familiar o a un grupo habitual de contacto, con una distancia de al menos un metro entre las sillas de la misma mesa y de dos metros entre las sillas de las meses contiguas. Además no se permitirá que haya zonas de livings.



Las mesas buffet, así como las mesas de postres, están permitidas pero tendrán que contar con mamparas y solo podrán ser servidos por el personal del servicio. Además se deberán evitar las aglomeraciones.



Las barras de bebidas, en cambio, solo podrán instalarse al aire libre.



En cambio, no están habilitadas las bandejas o las platinas con bocados apoyadas en la mesa, así como tampoco el denominado "bandejeo". Por lo tanto solo se permitirá que se sirvan bocados en platos individuales, en el momento en el que el comensal se siente en la mesa.



Las servilletas de tela no están permitidas mientras que, respecto a los manteles, no hay información sobre si se permiten o no, según el texto.



Por otra parte, los eventos podrán contar con espectáculos. En caso de que sean con canto, los artistas deberán ubicarse a una distancia mínima de 7 metros desde el escenario al público. Si no es así, la distancia deberá ser de al menos cinco. En cualquier caso solo podrá durar una hora y media.

Controles, higiene y baños

Cada evento deberá contar con personal capacitado para tomar la temperatura al momento de entrar y para corroborar el nombre, apellido y número de contacto de los invitados que tienen que estar previamente establecidos. Esta lista se deberá conservar un tiempo mínimo de 30 días.



Con respecto a los baños, tendrán que tener jabón líquido, alcohol en gel en dispensador en pie, toallas de papel y papeleras con accionar de pie. La limpieza deberá realizarse cada 15 minutos máximo y se tendrá que informar con un cartel y controlar el aforo permitido (debe haber dos metros de distancia radial entre las personas).



El local en general, por otra parte, tendrá que contar con un procedimiento de limpieza, desinfección y eliminación de residuos.