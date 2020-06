Alcalde de Punta del Este dijo que el sábado Gorlero se hará peatonal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif, anunció que este sábado se peatonalizará la Avenida Gorlero y la circunvalación de la rambla durante la mañana, con el objetivo de reactivar el comercio en vísperas del festejo del Día de la Madre.

"Vamos a estimular el aprovechamiento del espacio público en la calle, sobre todo para el sector gastronómico, cumpliendo con el protocolo. No haremos nada sin el aval de la dirección de salud de la intendencia de Maldonado", indicó Jafif en el marco del primer Congreso digital entre Pinamar y Punta del Este, que contó además con la disertación del subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, y el intendente de Pinamar, Martín Yeza.



El jerarca municipal también adelantó su idea de peatonalizar la circunvalación durante la mañana del sábado. "Pensamos en ampliar los espacios de caminatas, pensando que ahí también circulan skaters y ciclistas", indicó el alcalde.



Jafif sostuvo que muchos montevideanos se han quedado a pasar la pandemia en Punta del Este, al igual que muchos argentinos con residencia legal que le reconocieron haber pasado "una pandemia espectacular" en su municipio. "Veo argentinos, canadienses, europeos... Pero más allá de estos cambios importantes, lo que no me gustaría es perder esa identidad de pueblo chico que tiene la ciudad en invierno, que es cuando apagamos los semáforos, toda una señal de la tranquilidad con que se vive".



Por su parte, Monzeglio destacó que Uruguay tiene una cantidad enorme de productos que hacen a la naturaleza y que el Covid 19 puso al turismo ante el renacimiento de su industria.."Todo se derrumba y empieza todo de nuevo", indicó el jerarca.



"Creo que vamos a tener la oportunidad de hacer turismo seguro. Uruguay se está preparando muchísimo y vamos a empezar a reabrir todo salvo los centros termales públicos como privados", apuntó el jerarca.



Monzeglio fue consultado sobre si Punta del Este está capacitado para adaptarse a la alta demanda de argentinos que desean radicarse en la ciudad. "A nivel logístico largamente, Punta del Este tiene capacidad para recibir argentinos para vivir todo el año. Lo dice una persona que ha vivido en ocho países como es mi caso: tenés absolutamente todo. Es más barato vivir en Punta del Este que en Montevideo durante todo el año. Encontrás todo tipo de productos naturales a precios más bajos que en las grandes ciudades", explicó.



De todos modos, el subsecretario de Estado advirtió que, en materia de fuentes de trabajo, ahí Punta del Este tiene algún reparo. Igualmente destacó que "hay oportunidades de instalarse con comercios de todo tipo".