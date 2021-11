Sindicato de Salud Pública exige negociación salarial y “que aparezca plata arriba de la mesa”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Publica (FFSP), Martín Pereira, anunció este lunes que solicitó una reunión con el ministro de Salud, Daniel Salinas, y con el de Trabajo, Pablo Mieres, para avanzar en materia salarial. Además adelantó que el 11 de noviembre habrá Plenario y que no se descarta definir ocupaciones en diferentes centros de salud como forma de protesta.

"Estamos pidiendo y exigiéndole al gobierno que se siente a negociar con los trabajadores y que aparezca plata arriba de la mesa", indicó el dirigente en diálogo con radio Monte Carlo.



Por otra parte, Pereira dijo que también se buscará saber qué pasará con "los casi 4.000 cargos que dependen del Fondo COVID y que están atados a la emergencia sanitaria". "Ni el Ejecutivo, ni el directorio de ASSE, ni el Legislativo en la discusión presupuestal supieron decirnos qué va a pasar", agregó.



"En la Rendición de Cuentas no hay previsto recursos humanos, ni gastos para funcionamiento, medicación, etc. que se necesita, y más con el aumento de usuarios en ASSE que se viene dando por la crisis social que está viviendo el país", aseguró.



El presidente de la FFSP recordó que el 11 de noviembre se realizará un Plenario para analizar las medidas a tomar en caso de que no haya avances y adelantó que no se descarga ninguna medida, ni siquiera la ocupación de algunos centros de salud, tanto en la capital como en el interior del país.