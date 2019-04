Reunión clave en servicio doméstico por ajuste; si no acuerdan laudará el Ejecutivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La negociación del Grupo 21 comenzó con un precalentamiento en diciembre para conocer los intereses del servicio doméstico y el sector empleador de forma que no ocurriese lo mismo que en 2015 cuando la negociación llevó cuatro meses y se definieron los ajustes semestrales hasta julio 2018. Pero, contrario a lo esperado, las negociaciones dentro del sector doméstico por el acuerdo que se aplicará retroactivo a partir del 1° de enero se demoraron al no haber acuerdo.

Hoy se volverán a reunir la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios —quienes representan al sector empleador— y el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas en la Dirección Nacional de Trabajo y de no llegar a un acuerdo laudará el Poder Ejecutivo.



El sector doméstico pretende que se establezcan cinco categorías y los patrones plantean eximir de hacerse cargo del costo del transporte de las trabajadoras.



El Poder Ejecutivo presentó una propuesta que no fue aceptada por las trabajadoras.



La dirigente Yaneth Mazzoleni dijo a radio Uruguay que el pago del transporte como parte del salario es “un costumbrismo” y un “derecho adquirido”. “Eso significa una rebaja salarial a largo plazo y no lo vamos a aceptar”, dijo y ahondó: “Si ese punto sigue en la contrapropuesta no vamos a firmar de ninguna manera”, afirmó. “No planteamos en ningún momento reivindicación salarial (se maneja un ajuste entorno al 7,5% en el sector medio en los lineamientos oficiales), lo que nos abocamos fue sacar las categorías y no se pudo”.