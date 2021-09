"Tenemos algunos puntos de coincidencia" con Manini Ríos, dijo Marcelo Abdala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, planteó en las últimas horas algunos puntos de "coincidencia" que mantiene con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en materia de seguridad pública y otros asuntos.

"A veces tenemos la hipótesis de que la aglomeración de seres humanos en condiciones tan penosas como las que implican las cárceles, en realidad no combate la inseguridad, sino que genera casi una universidad del delito", dijo Abdala en el programa Quién es Quién (TNU - Diamante FM).

El periodista le recordó que, hace dos semanas, en el mismo programa, Manini Ríos había señalado que las cárceles son "un lugar de tormento" y Abdala se mostró de acuerdo: "No se rehabilita de esa manera".



Ante la repregunta de si coincide con Manini en ese punto, Abdala indicó: "En eso y probablemente en otras cosas". De todos modos, aclaró que no lo ve cerca de la izquierda. "Una persona con su formación, su planteo, no viene de un sector de izquierdas, pero tenemos algunos puntos de coincidencia", resumió.

Por otro lado, Abdala fue consultado sobre si deberían existir sindicalistas rentados exclusivamente para esa tarea y que por tanto no sean al mismo tiempo empleados de empresas u organismos. "Del mismo modo que los patrones tienen abogados, escribanos, economistas y toda una pléyade de funcionarios que representan su interés, en mi punto de vista, en el movimiento sindical, en tanto no se burocraticen, en tanto no se vayan del control democrático del gremio, es perfectamente posible", dijo.



Además, consideró que el movimiento obrero "necesita" sindicalistas que estén dedicados todo el día a esa tarea. Puntualizó que no sería un sueldo en el Pit-Cnt, sino que serían contratados por cada sindicato.



De todos modos, aclaró: "Para mí es lo mismo si es un funcionario full time del sindicato a si tiene todas las horas liberadas en el lugar de trabajo. La única diferencia es que en un caso sale de los fondos de los trabajadores y en otro caso lo paga la empresa".