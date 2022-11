Paro por agresión a inspector de tránsito: "En cuatro días sufrimos tres agresiones", dijo Adeom

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Inspectores de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM) realizan un paro desde las 8:00 de este miércoles en reclamo por la agresión que sufrió un trabajador este martes y el posterior emplazamiento que dispuso la Fiscalía.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom) convocó una asamblea urgente y posteriormente transmitió sus reclamos a través de una rueda de prensa.



"Estamos en un año en el que estamos en situación de violencia constante hacia los inspectores en todo el país. En cuatro días sufrimos tres agresiones en tres departamentos", detalló la presidenta de Adeom, Valeria Ripoll.



"La función del inspector de tránsito está siendo vulnerada como nunca antes. Hemos reclamado a las autoridades, que no han dado una respuesta efectiva y tampoco tenemos una respuesta contundente de la Justicia. Basta con ver la respuesta del fiscal, que termina emplazando sin fecha a nuestro compañero ‘bajo apercibimiento de no incurrir nuevamente en este tipo de conductas’. Yo me pregunto, ¿Este tipo de conductas es que el trabajador no pueda realizar la tarea inspectiva, que no sancione a los infractores?", detalló.

"Los inspectores de tránsito, ¿realmente podemos seguir realizando nuestra tarea? Se justifica la violencia, porque se pone al mismo nivel al agresor y al agredido. Se toma sin haber recibido las cámaras del Ministerio del Interior, sin los testimonios de personas que estaban en el lugar... (...) El compañero lo único que hizo fue intentar aplicar una sanción a quien cometió una falta. Es su trabajo", explicó.



Para la presidenta de Adeom, esta es la época en la que aumentan las agresiones. "Hemos pedido cambios, hemos pedido protección para poder cumplir nuestra tarea y hasta el día de hoy no la tenemos", disparó.

Este miércoles la Federación Nacional de Municipales (FNM) tendrá un ámbito de diálogo con el Congreso de Intendentes. "Mañana no podemos salir a trabajar con las mismas condiciones que tuvimos hasta ayer", enfatizó Ripoll y aseguró que es necesaria una respuesta de "acompañamiento" por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los trabajadores municipales en su trabajo.

En el video adjunto al inicio de esta noticia, se registró el momento en el que un hombre golpeó al inspector de tránsito quien estaba por aplicar una multa al auto en el que se encontraba por estar mal estacionado, entre las calles Avenida Italia y Presidente Berro.



"El funcionario está siendo atendido en el Hospital del Banco de Seguros del Estado y contará con el apoyo de la institución. Se exhorta a la ciudadanía a respetar las normas de convivencia", publicó la Intendencia de Montevideo, que asentó una denuncia ante la Justicia.