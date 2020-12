Cuándo se paga la prima por presentismo de diciembre 2020 para el sector doméstico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El convenio colectivo del sector doméstico de abril de 2013, dispuso que se debe pagar una prima por presentismo para este sector y la fecha para hacerlo es a la misma vez que el aguinaldo: es decir, a mediados de junio y diciembre.

¿Cuándo corresponde pagar esta prima?

Cuando el o la trabajadora haya tenido asistencia perfecta en el período en el que se computa el aguinaldo.

Las siguientes faltas no se cuentan en la asistencia perfecta:

Enfermedad con certificación médica del BPS o BSE, ejercicio del derecho a huelga decretada por el Pit-Cnt, licencia anual y licencia especial (estudio, duelo, matrimonio, entre otras).



¿Cómo se calcula la prima por presentismo?



De acuerdo al BPS es la cuarta parte del medio aguinaldo “considerando todos los rubros salariales que se incluyen a los efectos del cálculo del aguinaldo”. Esta prima es de carácter salarial y, por ende, está gravada de aportes de seguridad social y de IRPF (si corresponde).

¿Qué debe hacer el empleador?

Si corresponde la prima por presentismo, el empleador no debe hacer nada ya que el BPS lo calcula de forma automática. Sin embargo, si no corresponde la prima, el empleador debe declarar al BPS para que no se calculen los aportes.



Esta declaración se debe hacer a través de:

1) Usuarios registrados, servicio en línea Inscripción - modificación de trabajo doméstico o aplicación móvil BPS Trabajo doméstico.



2) Usuarios no registrados, aplicativo web No prima por presentismo trabajo doméstico.