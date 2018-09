Gremio médico recurre a la OIT y declara guerra al SMU

Descontentos por la falta de representatividad en los Consejos de Salarios y en un hecho inédito en la historia del sindicalismo uruguayo, el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) que nuclea a cirujanos y anestesistas, denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la "discriminación" y "exclusión" a la que consideran que son sometidos por parte del gobierno en las negociaciones salariales.

En el SAQ entienden que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) no los representa en los ámbitos tripartitos ya que entienden "son un brazo ejecutor" del Poder Ejecutivo.

Reunido en asamblea, el gremio médico definió el miércoles presentar una denuncia formal ante el comité de Libertad Sindical de la OIT "respecto a la discriminación y exclusión que el SAQ ha sufrido en los diversos ámbitos de negociación colectiva desde el año 2012 a esta parte", señala una resolución del sindicato a la que accedió El País.

Paralelamente, los médicos resolvieron adoptar un paro de 72 horas a partir del martes 2 de octubre a nivel nacional en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en el sector privado, medidas que podrían incrementarse de "no llegarse a una solución con el Poder Ejecutivo".

La denuncia ante la OIT y la realización de un nuevo paro de 72 horas en el sector público y privado ocurren porque no fue "suficiente" la propuesta que realizó el miércoles pasado el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. El secretario de Estado propuso al SAQ que haya un delegado del ministerio en las negociaciones con el SMU que les informe de lo que ocurra puertas adentro. Por otro lado, Murro presentó una alternativa en la que se pudiera leer por escrito las propuestas o reivindicaciones del gremio médico en las negociaciones.

Pero la iniciativa no tuvo andamiento. El integrante del SAQ, Marcos Schioppi, dijo a El País que "la propuesta fue insuficiente, vacía de contenido porque lo que planteamos fue la creación de un subgrupo para el SAQ y lo que se respondió fue que por decreto, el SMU es quien representa a los médicos".

Los anestésico quirúrgicos buscan tener su propio subgrupo en el grupo 15 del Consejo de Salarios como ocurre por ejemplo con las Casas de Salud o como ocurrirá con los IMAE cardiológicos.

Schioppi señaló que a diferencia de lo que sucede con el SAQ, el SMU ha impuesto la creación de subgrupos en áreas en las que no tiene participación y el gobierno se los concedió.

Al ser consultado sobre las razones por las que los anestesistas y cirujanos tendrían que tener un subgrupo diferente ya que esa situación no se aplica a otras especialidades médicas, Schioppi respondió que "si bien nosotros somos médicos, el trabajo que tenemos es diferente a otras especialidades médicas. Por ejemplo, el cirujano opera un paciente hoy y si se complica lo van a llamar. El pediatra te ve en la policlínica", apuntó. El subgrupo 15 tiene cinco subgrupos: Salud general, Servicios de acompañantes, Ambulancias que realizan traslados de pacientes, Casas de salud y residenciales de ancianos con fines de lucro y Casas de salud y residenciales de ancianos sin fines.

Rechazaron propuesta y van a paro de 72 horas El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) resolvió esta semana convocar a un paro general de 72 horas para el 2, 3 y 4 de octubre en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el sector privado a nivel nacional tras considerar como "insuficiente" la propuesta planteada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, en el marco de las negociaciones salariales. Entre otras cosas, reclaman que se cree un subgrupo anestésico quirúrgico en los Consejos Salariales.

Denuncia.

El SAQ prepara con sus abogados la denuncia formal ante la OIT, una propuesta que tiene varios años a estudio, pero que hasta ahora nunca había sido llevada a cabo.

Mientras tanto, en el SMU indicaron a El País que no se realizarán declaraciones públicas sobre el tema. No obstante, el miércoles, su presidente Gustavo Grecco fue consultado en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) sobre las diferencias que mantienen con el SAQ. Grecco señaló que espera que el relacionamiento "sea mejor", pero que la representatividad del SMU en las negociaciones "no está en cuestión". Remató: "No vamos a responder a comentarios de ese tipo en público".

La polémica entre el SMU y el SAQ viene desde 2012 cuando los anestesistas y cirujanos decidieron escindirse por no sentirse representados. El SAQ está integrado por 14 sociedades.

A fines del mes pasado, realizó un paro de 72 horas lo que postergó unas mil intervenciones quirúrgicas, constató El País. Solo se atendieron las cirugías de urgencias, emergencias y en las policlínicas de Alto Riesgo de Obstetricia.

El presidente de la SAQ, Neder Beyhaut, había indicado a El País que entre semana suelen operarse unas 450 personas y que la cifra tiende a variar los sábados y domingos.

A su vez, en ASSE informaron a El País que en todo el país hubo que reagendar 64 cirugías, la mayoría en Montevideo. El pasado 21 de agosto el SAQ se declaró en conflicto y en asamblea permanente "hasta que se reconozca el derecho de nuestro sindicato a participar en todos los ámbitos de negociación".

Sigue la polémica por cargos médicos de alta dedicación

El SAQ y el SMU no se ponen de acuerdo sobre los cargos de alta dedicación que impulsa el gobierno para que los médicos dediquen mayor cantidad de tiempo en un solo sitio de trabajo. El SAQ rechaza la propuesta ya que los cirujanos y anestesistas cobran por acto médico. Los sueldos de los anestesistas y cirujanos son de los más altos dentro del sector. Esta postura los ha enfrentado al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) que apoya la propuesta del gobierno de crear cargos de alta dedicación. En un hecho que generó polémica, el SAQ sancionó a cuatro afiliados por haber concursado por estos cargos. Para la Institución Nacional de Derechos Humanos, la situación constituyó un agravio a los derechos de las personas y a los convenios internacionales que Uruguay firmó. Para el SAQ las relaciones con el SMU están en su peor momento. "Hay una falta de confianza con el interlocutor, el SMU (...) no tenemos interlocutor válido".