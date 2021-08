Funcionarios del Maciel realizan un paro de 24 horas por agresión a una trabajadora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La asamblea general de la Comisión Interna del Hospital Maciel resolvió este lunes realizar un paro de 24 horas por una nueva agresión a una funcionaria del centro. Según dijo a El País Silvia Machado, dirigente nacional de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), la medida comenzará a regir este lunes a partir del mediodía.

El hecho ocurrió sobre las 7:00 de este lunes, luego de que el acompañante de un paciente del Maciel intentara romper los protocolos establecidos por el centro. Machado indicó que esta persona “agarró del cuello y arañó” a la funcionaria porque querían ingresar en un horario “que no era el correcto”.



Esta no es la primera vez que ocurre algo así en este hospital. El mes pasado, dos funcionarias del Maciel también recibieron agresiones que provocaron que la Comisión Interna del hospital se viera en la obligación de elaborar un protocolo. Sin embargo, Machado dijo que ese nuevo reglamento aún no se cumplió.

En el protocolo se establece, entre varios puntos, el pedido de “dejar solo una puerta de acceso abierta del hospital”, “no permitir visitas por 24 hs” y “la presencia del eventual o 222 de forma física por la entrada de calle Washington durante las 24 hs".



“El administrador del hospital nos relata que él no estaba enterado del nuevo protocolo”, dijo la dirigente y agregó: “El director no nos atendió y nosotros vamos a hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo”, concluyó.



A su vez, en la resolución tomada este lunes, los funcionarios del Hospital Maciel también se manifestaron al respecto y manifestaron su disconformidad con las medidas que se están tomando: “Queremos expresar nuestro malestar, que seguimos sin la presencia policial solicitada”.