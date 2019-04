División en el Pit-Cnt por los oradores en acto del 1° mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es el segundo año consecutivo en el que la definición de los oradores para el acto del 1° de Mayo por el Día Internacional de los Trabajadores genera divisiones en la interna del Pit-Cnt. La salvedad -este año- es que las discusiones ya no pasan por el sexo de quienes hablen.

Unos 15 sindicatos rechazaron la semana pasada en la Mesa Representativa de la central obrera que la Intersocial Feminista haga uso de la palabra en el acto de la Plaza 1° de Mayo. Según informaron fuentes gremiales a El País, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) presentó una moción para que la agrupación que nuclea a más de 20 colectivos feministas y ONG no se dirija al público porque entiende, “desarrolla políticas laborales con altos niveles de precariedad”.

Si bien la propuesta no fue aprobada por el pleno de la Mesa Representativa que está integrada por 42 delegados de sindicatos, la misma desnudó diferencias tras el planteo realizado por Articulación y el Partido Comunista para que la Intersocial sí esté presente, una situación que finalmente terminará ocurriendo.

Los oradores del acto serán el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y una mujer -cuyo nombre será definido el 23 de abril- en representación de la Intersocial Feminista.

Por otro lado, no descarta otorgar el uso de la palabra a un representante de la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

El secretario general del Sintep, Sergio Sommaruga, dijo a El País que si bien todos estuvieron de acuerdo en que la parte oratoria del acto sea “paritaria”, es decir, integrada por un hombre y una mujer, sí hubo diferencias con respecto a sí la Intersocial debía tener voz. “Lo que hicimos fue, por un tema de honestidad intelectual del sentido de la responsabilidad, decir que en la Intersocial hay algunas ONG que en nuestro sector desarrollan una política muy dura contra los trabajadores y era contradictorio con hablar en el acto del Día de los Trabajadores”, indicó el dirigente sindical.

Las diferencias surgen no solo por qué se pueda decir, sino por quién lo diga. Foto: Fernando Ponzetto.

En Sintep denuncian que la ONG “El Abrojo” que integra la Intersocial Feminista “es una patronal que desarrolla políticas laborales con altos niveles de precariedad como son los contratos a término”, señaló Sommaruga a El País.

A su vez, apuntó que la ONG “desarrolló una política de persecución sindical” contra un dirigente a quien “no se le renovó el contrato por su desempeño técnico”. De acuerdo a lo que explicó Sommaruga, en “El Abrojo” molestó que el dirigente utilizase su licencia sindical “una vez por semana”.

De todas maneras, explicó, la empresa lo destacó por su buen desempeño laboral. La propuesta del Sintep fue respaldada por 14 sindicatos, entre ellos, el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu) y la Agrupación de Funcionarios de la UTE.

Por su parte, Lilián Celiberti, integrante de la Intersocial Feminista, señaló a El País que están dispuestos a “clarificar” todas las denuncias, pero que hasta el momento no se ha “podido corroborar” absolutamente nada. “Nos parece válido abrir los debates que correspondan”, añadió Celiberti que informó que el 23 de abril en una reunión plenaria se definirá quién será la oradora.

El País intentó comunicarse sin éxito con el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala. Sin embargo, en la central obrera reconocieron que las diferencias por quién debe ser orador o no ya no son las mismas de antes cuando había incluso dirigentes que pedían que las mujeres no debían formar parte de la lista de oradores. Abigaíl Puig, una de las oradoras del acto del año pasado denunció el caso en su propio discurso.

En una entrevista con El País, Puig dijo este año que “con mis compañeros tuve cuestiones de confrontación más bien en cuestiones de las ideas. La confrontación tiene que ser en cuestión de las ideas y no de los nombres. Tiene que ser con criterios. Incluso a nosotras cinco (en el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt) en particular, nos ha pasado, nos han querido encasillar en roles distintos y tal vez hemos cumplido los mismos roles que otros compañeros que representaban antes a sus gremios y sin embargo, nadie les cuestionaba absolutamente nada. Yo lo noto con varias compañeras”.

La proclama que realizará el Pit-Cnt en el acto del 1° de Mayo por el Día Internacional de los Trabajadores generará desencuentros. Foto: Darwin Borrelli.

La Intersocial

Se trata de un colectivo que aglutina a varias organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional Uruguay, Área de Género de Fucvam, Asociación Civil El Paso, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Colectivo Ellas, Colectivo La Pitanga. Colectivo Ovejas Negras, Coordinadora Nacional Afro uruguaya, Cotidiano Mujer, Departamento de Jóvenes del Pit-Cnt, Las Puñadito, Mujeres de Negro y El Abrojo.

“Ante el fascismo, más feminismo”, ese fue el eslogan de la Intersocial Feminista en la pasada movilización por el 8M (8 de marzo). En su proclama, la colectividad de organizaciones señaló que decidieron parar y marchar para “decir basta a las múltiples exclusiones que sufren las mujeres afro, las mujeres rurales, las trabajadoras domésticas, las niñas, las mujeres viejas, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, las mujeres y adolescentes privadas de libertad”.

La Intersocial Feminista también reivindicó “la libertad sobre nuestros cuerpos, para elegir cómo y cuándo ser madres, o elegir no serlo y para decir basta de violencia obstétrica. Para exigir servicios de aborto en todo el país, accesibles y respetuosos para todas, cualquiera sea nuestra nacionalidad. Para solidarizarnos con las niñas, adolescentes y mujeres de todo el continente”, señalaron en un comunicado.