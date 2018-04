Adeom en preconflicto: las medidas irán desde paros de 24 horas hasta ocupaciones

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo se declaró en preconflicto.



Los funcionarios reclaman por falta de respuestas ante planteos que vienen realizando desde el año pasado, fundamentalmente en relación a la falta de avances en la negociación colectiva que observan y a la necesidad que ven de que ingresen nuevos funcionarios por la inminente jubilación de unos 2.000 trabajadores.



Según informó la secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll, hoy viernes se aprobó un conjunto de medidas que podrían tomarse en las próximas horas.



En declaraciones recogidas por radio Monte Carlo, Ripoll dijo que las medidas van desde paros de 24 horas hasta ocupaciones de servicios neurálgicos de la comuna.



"Los paros de hasta 24 horas serán determinados por la directiva del sindicato en el momento a aplicar, que podrán ser movilizaciones o paralizaciones y ocupaciones de sectores de trabajo", explicó.



Ripoll agregó: "Vamos a retomar las ocupaciones de sectores neurálgicos de la intendencia. Creemos que ésta es una medida que no afecta tanto directamente a la población, porque se ocupa un sector puntualmente, pero van a ser sectores que realmente afecten a la administración, buscando una respuesta de la intendencia si es que no la hay mediante el diálogo, que es a lo que apostamos primero".



La secretaria general de ADEOM sostuvo que la activación de las medidas planteadas va a depender "de la respuesta de Daniel Martínez".



"En noviembre le entregamos la plataforma con un montón de puntos que son las prioridades a esta modificación presupuestal. No respondió ninguno. Entonces, estamos a la espera de que llegue esa respuesta. Él recién marcó una reunión para el 28 de mayo, pero falta muchísimo y prácticamente no hay tiempo para hacer modificaciones en el mensaje presupuestal. Necesitamos que la respuesta sea lo antes posible", añadió.



Según Ripoll, hay temas que son "urgentes", como por ejemplo "que si se nos van 2.000 trabajadores hay servicios que directamente no se van a poder prestar. La situación realmente es crítica y hay temas que hay que responder