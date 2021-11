Horas o rutas para evitar congestionamientos de la Interbalneria en obras, según Caminera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Viajar desde Montevideo al este los fines de semana se ha convertido en una odisea para muchos, que incluso han presentado críticas a través de redes sociales por las largas colas que se generan para disfrutar de los balnearios de la costa. El motivo son cuatro obras que se desarrollan en la Ruta Interbalnearia, las cuales terminarán a más tardar este 20 de diciembre, anunció este jueves más temprano el ministro de Transporte, José Luis Falero.

Se realizan trabajos a la altura del balneario Solís, en la entrada a los balnearios San Francisco y Punta Negra, por Camino De Los Arrayanes; en la entrada a Piriápolis por Ruta 37, y en Pinamar, cerca del peaje de Pando.

Sin embargo, no hay por qué desesperarse o rechazar un viaje si el clima va a estar agradable para ir a darse un chapuzón o comer un asado en una casa de verano. La ruta Interbalnearia no es la única que le permite ir desde la capital a la costa, y estas son algunas alternativas.



Vanessa Briozzo, vocera de Policía Caminera, dijo a El País que pese a la comodidad de trasladarse por la ruta Interbalnearia por su doble vía, así como por la "costumbre" instalada del uso, hay beneficios de ir por otras vías, que por el momento no han presentado trancazos, al mismo tiempo que ayudan al bolsillo porque evita pagar peajes. De todos modos, hay una sola obra que es imposible de sortear, que es por Camino De Los Arrayanes.



Las opciones dependerán de hasta dónde se quiera uno trasladar, al mismo tiempo que se abren varias alternativas. La primera opción que plantea Briozzo para salir de la capital evitando la Interbalnearia es tomar Ruta 8. Para evitar un primer corte, se puede continuar por esa ruta, bajar por la Ruta 87 para salir a la Interbalnearia a la altura de Salinas, con su icónico arco. Desde allí, se pueden evitar las obras en Pinamar, a la altura del kilómetro 36, así como también permite ahorrar el peaje de Pando.



Otra opción, para avanzar aún más en el trayecto de la Interbalnearia, es continuar por la Ruta 8 y bajar por la Ruta 11, donde se podrá salir a la altura de Atlántida. Esto solo evitaría el corte de las obras en Pinamar.



Si se quiere avanzar aún más, una opción "mejor", dijo Briozzo, es circular todo por Ruta 8 hasta Ruta 9, a la altura del Paraje Los Cardos. Esto evitaría dos cortes: el de Pinamar y en Solís, así como dos peajes (Pando y Solís).



De querer viajar más al Este, se debe continuar por la Interbalnearia y a la altura del balneario Las Flores se puede bajar por Ruta 73 (comparte un tramo con la ruta 71). Se trata de una ruta paralela entre la Interbalnearia y la Ruta 10, que es un camino de tierra en "buen estado" que permite trasladarse hasta la Ruta 37, cerca de Piriápolis.



Briozzo no recomienda bajar por Ruta 71 y continuar por Ruta10, que va por la costa, porque en esa ruta no se puede circular a más de 45 km/h, hay radares, "mucho tránsito" y no se puede rebasar por lo que no se puede "adelantar mucho"



"No recomendamos la 10 porque el mismo flujo de la ciudad de Piriápolis y balnearios de la zona hace que en realidad no se vaya más rápido", destacó Briozzo.



Si se quiere continuar por otros destinos después de Piriápolis, como Punta del Este, no hay otra alternativa que ir por la Interbalnearia, pero después del Camino de los Arrayanes no hay obras.

¿Cuál es el mejor horario para transitar sin problema?

Otro aspecto a tener en cuenta para llegar a destino con menor probabilidad de trancazos es el horario. Briozzo indica que desde viernes de tarde-noche comienzan las primeras congestiones del tránsito, que se conoce como "hora pico". Esta situación también se replica el sábado entre las 11:00 a las 15:00 horas, y el retorno clásico del domingo, que comienza a generar complicaciones desde las 17:00 horas.



¿Qué recomienda Caminera? Si se quiere salir desde Montevideo al este, se recomienda desde las 07:00 horas para llegar a Punta del Este, por ejemplo, antes del congestionamiento del tránsito.



Para retornar, se recomienda retornar el domingo en el entorno del mediodía o en la noche del domingo, cerca de la madrugada, sobre las 11:00 horas.



Briozzo destacó que hay un refuerzo de personal para el fin de semana. Por el momento, contó que "no se ha dado" por el momento congestionamiento en las vías alternativas para llegar al este.



De todas formas, la vocera de Caminera puntualiza que hay doble vía por Ruta 8 hasta el empalme con Ruta 11, y luego comienza una senda sola de circulación. Además, hay circulación de camiones de carga tanto en Ruta 8 como Ruta 9. La ruta Interbalnearia resulta una vía más rápida en condiciones normales, que se estima, retomará su ritmo desde el 20 de diciembre.