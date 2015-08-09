Se movilizan en Soriano ante fuerte ola de rapiñas

Cientos de vecinos de Dolores marcharon esta semana por el centro de la ciudad reclamando ante la ola de inseguridad que afecta a esa comunidad de Soriano. La protesta culminó frente al Juzgado Penal, donde unos 300 manifestantes reclamaron a las autoridades que asuman el problema.

El comunicador Federico Martínez aseguró que en poco más de 45 días, se han cometido robos y rapiñas en 31 viviendas y 9 comercios. Demasiado para una ciudad de 20.000 habitantes. Señaló que ante un total de cincuenta denuncias, solo existen al día de hoy dos procesados con prisión y dos sin prisión.

La familia Alza fue una de las convocantes a la marcha. En el lapso de siete meses, sufrieron cuatro robos, además de una serie de destrozos en la vivienda. En otro caso, un albañil terminó en la Justicia luego de herir con un arma de fuego a una de las personas que merodeaba su casa. Estaba cansado de que le saquearan la vivienda mientras salía a trabajar.

"Se nota clarito cuando (a delincuentes reincidentes) los largan de la cárcel. Es como un enjambre de rateros que viene y no dejan en paz a nadie. Agarraron a cincuenta en poco tiempo y eso que hay gente que no denuncia", se quejó Carlos Collazo.

Sostuvo que ha pasado por esto cuatro veces en poco tiempo. "La última vez me robaron 15.000 pesos, un arma y me destrozaron toda la puerta. Ahora tengo que cerrar atravesando un palo porque no puedo arreglarla", dijo amargado el vecino.

Impunidad.

"La situación se ha complicado bastante en el último mes y medio. Los hechos ocurren contra casas y comercios a cualquier hora del día y la gente tiene la sensación de que los delincuentes actúan con total impunidad", dijo a El País, Javier Uttermark, alcalde de Dolores, quien adhirió al reclamo ciudadano.

Explicó que esa ciudad de enorme importancia agropecuaria ha crecido considerablemente en la última década, "pero sigue contando con una sola comisaría con no más de 30 efectivos para atender todo".

Luego de la marcha se realizó una sesión del municipio. Alcalde y concejales resolvieron invitar por carta al jefe de Policía de Soriano, Carlos Ayuto, y a la jueza Soledad Nin a una reunión para analizar la problemática. "Vamos a insistir ante el Ministerio del Interior sobre la necesidad de contar con una nueva comisaría en el barrio Sur, que es hacia donde se está extendiendo la ciudad", indicó el alcalde quien además intentará reflotar el proyecto de instalar cámaras de seguridad en varios puntos de la vía pública.

Relevaron al comisario.

Al día siguiente de la marcha, el comando dispuso el relevo del comisario a cargo de la seccional de Dolores, aunque las autoridades precisaron que la decisión no tuvo relación con la protesta. Ruben París, coordinador de Seguridad de Soriano, indicó a El País que "se trata de un conjunto de cambios establecidos hace más de 10 días".

Vecinos realizaron una protesta que culminó frente a la sede del juzgado. Foto: Daniel Rojas.

En 45 días, hubo robos en 31 viviendas y nueve comercios