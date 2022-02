Más de 10.000 niños cursan el covid-19 y expertos debaten el sentido de las cuarentenas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los datos oficiales, esos que el Sistema Nacional de Emergencias publica cada tardecita, indican que en Uruguay hay 151 pacientes transitando la infección del covid-19 en las unidades de cuidados intensivos. Pero en realidad son más. Porque ayer había además de esos 151 adultos -que es lo que consigna el Sinae- un niño en el Pereira Rossell y puede que alguno más en las instituciones privadas, puesto que no existe un reporte unificado.

Esa es solo la punta del iceberg que muestra que los niños también se infectan. Porque en el último mes hubo más de 150 ingresos de niños con covid-19 a las salas de cuidados moderados (ayer había 27 niños en el Hospital Pereira Rossell en esa situación) y hay más de 10.000 menores de 15 años transitando la infección (un 15% del conjunto de los casos activos en el país).



“Cuando teníamos una variante (del nuevo coronavirus) que era más virulenta, teníamos menos compromiso en niños. Ahora tenemos una variante (ómicron) menos virulenta, pero que tiene una mayor difusión y que está causando números preocupantes en menores de 15 años”. Así lo dejó en claro el infectólogo pediátrico Álvaro Galiana, que disertó el lunes en una conversatorio del colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública (FOEP).



La postura de Galiana es muy similar a la que vienen advirtiendo las autoridades sanitarias de Estados Unidos. No en vano, el 15 de febrero la agencia reguladora de ese país discutirá la autorización de la vacuna de Prizer para los niños menores de cinco años.



Pero en ese mismo conversatorio de la FOEP hubo miradas distintas. El catedrático de Pediatría Gustavo Giachetto dijo que “la amenaza de una enfermedad grave en niños, en comunidades altamente vacunadas, es baja”, y que “la mortalidad de los niños no vacunados en similar a la de la gripe y más baja aún con las vacunas”. De hecho, el pediatra insistió con que los cuatro menores de 15 años que fallecieron en Uruguay con un diagnóstico de covid-19 tenían otras comorbilidades y ninguno murió a causa expresa de la infección.

“Hay que desmitificar (…) que esta es una enfermedad que afecta horriblemente a los niños y que los niños son un peligro”, enfatizó Giachetto, quien viene promoviendo una flexibilización en los criterios de testeos para los niños.



Ocurre que los menores de 12 años entran en la categoría de la población que no está completamente vacunada. Eso hace que cualquiera de ellos tenga, como mínimo, diez días de aislamiento en el caso de ser positivo y 14 días si no se realiza un testeo de antígenos para dar por finalizada la cuarentena. Dicho de otro modo: puede que la cifra de niños que transitan la infección crezca en relación a los adultos por el simple hecho de que a los menores se los aísla más tiempo.

Encerrados.

En algún momento del viernes 21 de enero Santiago empezó a sentir una leve picazón en la nariz, seguida por un resfrío muy leve. Tan leve que en cualquier otro momento de su vida no le hubiera dado la menor importancia. Pero esta vez, en pandemia, se puso en alerta. Al día siguiente se le sumó una molestia en la garganta, que no podía ser calificada como dolor. Apenas un cosquilleo. Lo comentó con su esposa y ella le dijo que tampoco se sentía del todo bien. Como el domingo iban a ver a varios familiares, decidieron hacerse un test de antígeno en forma rápida y, para su sorpresa, al final llegó el resultado inesperado: positivo.



Teléfono y a llamar a la mutualista con la ilusión de que en algún momento alguien atienda del otro lado del teléfono. Casi una hora más tarde lo lograron y les ordenaron test para sus dos niños. Había que esperar hasta el martes porque ellos estaban sin síntomas. La cosa es que el resultado de ellos también fue positivo.



Los dos pequeños, de ocho y tres años, tenían que hacer una cuarentena bastante más larga que sus padres, que ya quedaron libres el viernes 28 al tener las tres vacunas y sentirse bien.

Los niños estarán encerrados en un apartamento en Pocitos en total dos semanas, ya que la cuarentena se inició junto a sus padres sábado 22 pero los diez días de confinamiento para personas sin síntomas y sin vacunas se cuentan recién a partir de aquel martes 25 con el covid confirmado.



“No entiendo en base a qué criterio ellos deben estar dos semanas encerrados, sin tener ni una tos ni un moco, y yo que sí me sentí mal algún día, a la semana ya puedo salir”, dice Santiago, con evidente molestia. “Nadie piensa en los niños ni en su salud mental, ¿no será hora de cambiar los protocolos y pensar en los pequeños?”, pregunta el padre.



Esta misma pregunta se están haciendo varios pediatras e infectólogos. El propio Galiana reconoció que “tal vez es momento de revisar esos criterios”, y su colega María Catalina Pírez, catedrática en Pediatría, agregó: “(los tiempos de cuarentenas) son decisiones operativas para controlar la epidemia”.

Cuando el MSP estableció los últimos criterios de testeo y aislamiento por covid, los niños entraban dentro de la “bolsa de los no vacunados y no había información científica que justificara un tiempo menor de cuarentena”, explicó a El País una fuente que participó de la toma de decisión. Sin embargo, esa misma fuente reconoció que “probablemente haya que revisar (el criterio) si es que hay revisión de que ómicron en niños tiene un menor tiempo de infectividad (lo que ya fue demostrado en población más adulta para esta variante)”.



El catedrático Giachetto enfatizó en el conversatorio del pasado lunes que desconoce “cuáles son los argumentos científicos para que las cuarentenas de los vacunados sean distintas que las de los no vacunados, y mucho menos para saber si la cuarentena tiene que ser de cinco, siete o 14 días”.



En el conversatorio del lunes participó también la catedrática de Psiquiatría Infantil Gabriela Garrido, quien reveló datos nuevos sobre cómo los tiempos de aislamiento y falta de continuidad educativa están afectando a los niños. En base a una revisión internacional de fines de 2021, se estima que la cuarta parte de los niños padece síntomas asociados a la depresión y una quinta parte vinculados a la ansiedad. “Estas cifras duplican la prevalencia observada previo a la pandemia. Es probable que estas consecuencias se vean durante mucho tiempo. Y cerca del 50% de los niños en contextos críticos van a necesitar un apoyo”, dijo la psiquiatra Garrido.

El director del colegio Santa Elena, Pablo Cayota, complementó esa evidencia científica con lo que él observa como docente. Para ello citó la historia verídica de un adolescente al que llamó Juan, quien entró a un liceo nuevo poco antes de la pandemia. “No pudo construir una red de compañeros, se empezó a esconder detrás del tapabocas (...) y la construcción de su identidad de adolescente quedó en suspenso, eso quizás no aparezca en las estadísticas”.



Por eso concluyó Cayota: “el modelo de aislamiento provoca estrés y los niños necesitan pautas claras (…) La aplicación del protocolo (vigente) es una obra de ingeniería”. Y se preguntó: “¿Las cuarentenas diferenciadas entre vacunados y no vacunados no es una discriminación? Porque va a haber unos niños que pierdan más clases que otros”.



La directora del Programa de la Niñez del MSP, Alicia Fernández, presente en el conversatorio, reconoció: “Tal vez haya que rever el protocolo, queremos que los niños concurran a clase de la forma más plena”.

En investigación Por error, 158 niños reciben dosis de Sinovac



Ayer “se reportó la administración a 158 niños de la quinta parte de una dosis de la vacuna contra el covid-19 Sinovac, en vez de la vacuna pediátrica Pfizer correspondiente”, señaló un comunicado del Ministerio de Salud Pública (MSP). Que se inoculara en esa proporción se debe a que el suero fue diluido, como si se tratara de la vacuna de Pfizer, explicaron a El País desde la cartera.



Según el texto, no se ha reportado “por el momento ningún efecto adverso supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización, ni inmediatamente después de la inoculación ni posteriormente” y se indicó que “un referente del Ministerio de Salud Pública está en comunicación constante con cada una de las familias afectadas”.



La inoculación a niños se dio ayer, entre las de 8 y 14 horas en el vacunatorio de Sociedad Médica Universal, ubicado en la calle Millán 3588.



Si bien la vacuna de Sinovac en Uruguay no se aplica a la población menor de 15 años, sí se está utilizando en otros países en esa franja etaria, “en su dosis original (no diluida) desde hace varios meses, sin que se hayan reportado efectos secundarios graves”. De hecho, es la misma tecnología de vacunas que históricamente se administran.



“Desde el punto de vista técnico, los efectos adversos se consideran de baja probabilidad considerando la concentración de dosis administrada. En 14 días se les administrará la vacuna Pfizer pediátrica correspondiente”, finaliza el texto.



De todas formas, el MPS inició una investigación administrativa para determinar medidas correctivas.