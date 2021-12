A días de las fiestas, MSP actualizó las recomendaciones para visitar casas de salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) actualizó las medidas y recomendaciones para las visitas y salidas de las casas de salud y residenciales, denominados Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM) para prevenir el contagio de COVID-19.

La cartera marca como importante que "en los establecimientos donde surja un brote COVID-19 las visitas se suspenderán hasta que culmine el brote".



No obstante, si hay "personas en el final de la vida o si se trata de

un residente con deterioro cognitivo que cursa una descompensación con síntomas psicoconductuales que no puedan ser abordados por el equipo de trabajo", la situación es diferente. Ahí se debe "permitir el ingreso" de familiares al lugar, que no podrán "presentar sintomatología asociada a COVID-19 y deberán permanecer con tapaboca".



Por otra parte, si no hay casos positivos ni sospechosos de COVID-19, los "residentes podrán recibir visitas, con cita previa". El "familiar no deberá presentar sintomatología" asociada a la enfermedad, "ni debe haber estado

en contacto con casos sospechosos o confirmados, ni a la espera de resultados de algún test de detección".



En esa línea, recomienda que las personas que vienen del exterior no concurran al residencial hasta que pasen siete días desde que arribó.

Al familiar se le tiene que dar alcohol en gel para que se desinfecte las manos. Además, la persona tendrá que usar tapaboca durante todo el tiempo de visita. En el caso del residente, también lo tendrá que utilizar "si la visita se realiza en espacios cerrados siempre y cuando no tenga contraindicación el uso del mismo, ni este le produzca trastorno psicoconductual".



"En caso de que el clima lo permita y el establecimiento cuente con un área al aire libre, se recomienda las visitas en ese espacio". De lo contrario, "se recomienda disponer de un área exclusiva cerca de la puerta de entrada y

donde no circulen otros residentes en forma habitual".



Fuera del residencial.

¿Qué pasa con los paseos en vehículos con familiares? "Se autoriza la salida" con "no más de dos familiares y ventilación adecuada. Extremando las medidas de protección, uso de tapaboca mientras dura el paseo".



¿Y qué se recomienda para las salidas con familiares a domicilios? "Durante la visita es importante el distanciamiento físico, uso de tapaboca, quitándoselo sólo en el instante en que sea imprescindible para una acción concreta, por ejemplo: almorzar".



Luego, "al regreso al establecimiento, el residente no requerirá aislamiento, así como tampoco la realización de PCR".



En esa línea, el MSP sugiere que el "residente no concurra a eventos ni actividades que impliquen el contacto con personas que no corespondan al grupo familiar".