Coronavirus: ¿Qué significa pasar a etapa de endemia? Lo explica el infectólogo Julio Medina

“Tenemos que acostumbrarnos a manejar el concepto de que estamos en una etapa de endemia, el virus está circulando, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra vida, con los cuidados pertinentes (…), con los recaudos que correspondan, las cuarentenas que correspondan cuando hay contacto, pero caminando hacia una situación de convivencia con el virus, porque esto no va a cambiar de un día para el otro”, dijo este martes el ministro de Salud, Daniel Salinas, en conferencia de prensa.

Y horas más tarde, en su cuenta de Twitter, el infectólogo y director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, Julio Medina, explicó de qué se trata este cambio de etapa.



"El proceso de salir de la etapa epidémica del virus y pasar a la etapa de endemia se refiere a que tendremos aún una presencia constante de este coronavirus en nuestro país pero en niveles de circulación bajos-como los actuales", explicó.



De todos modos, Medina aclaró: "No se vislumbra por ahora que se vaya a comportar de manera estacional como la gripe, o sea que estará por ahora circulando de manera permanente, durante un buen tiempo aún. En este tiempo podremos tener, claro está, brotes epidémicos mas o menos importantes".



Finalmente, acotó que "esta definición no hace que el virus sea menos patógeno; el virus eventualmente podrá alcanzar a no vacunados, inmunosuprimidos y con menos probabilidad a inmunocompetentes vacunados y causar daño igual".

En ese mismo sentido se expresó Salinas y llamó a que las personas se sigan agendando para recibir la dosis de refuerzo contra el coronavirus.