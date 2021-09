Aumento de casos de COVID en Canelones se debe a personas no vacunadas, según MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días se ha registrado un incremento en el número de casos de coronavirus en Canelones, que actualmente se encuentra en la zona amarilla de riesgo según el Índice de Harvard con un total de 495 casos activos al día de hoy.

A partir de esta situación la Dirección Departamental de Salud de Canelones emitió un comunicado en el que explica que tras un rastreo realizado por el Departamento de Epidemiología, se llegó a la conclusión de que el incremento de contagios se da "a partir de casos índices de personas que no se han vacunado".



En declaraciones a El Observador, el director departamental de Canelones, Diego García, contó que ya se cerraron siete vacunatorios en los que se aplicaban primeras y segundas dosis ya que no había "brazos para vacunar", dijo.



El comunicado recordó que "la vacunación contra el COVID-19 es altamente recomendable" y agregó que no se deben dejar de lado el resto de las medidas previstas para evitar los contagios, como son el uso de mascarilla, la higiene de manos, la ventilación de los espacios y el distanciamiento físico.

Los datos que surgen del rastreo que se realiza por el departamento de epidemiología evidencian que el aumento de casos de covid-19 en el departamento se da a partir de casos índices de personas que no se han vacunado. — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) September 9, 2021

Además indicó que "las personas, vacunadas o no, que tengan síntomas compatibles con diagnóstico de COVID-19 no deben concurrir a trabajar ni desarrollar actividades sociales hasta no haber consultado con su prestador de salud". Entre los síntomas destacados se mencionan los problemas respiratorios, la tos, la fiebre y trastornos gástricos.



García indicó al medio que actualmente hay "bastantes brotes" en comparación con la situación epidemiológica del resto del país. La mayoría están sobre el eje de la ruta Interbalnearia, en la costa canaria y uno "grande" en Santa Rosa.



"Canelones cuenta con un 24% de personas menores de 12 años, personas que, por el momento, no están habilitadas para recibir la vacunación contra covid-19" expresa el comunicado y agrega: "La vacunación el departamento alcanza el 91% de los habilitados, lo que implica que Canelones se encuentra en el mismo rango de vacunación que el resto del país".



El director departamental explicó esta situación y dijo que si bien un gran porcentaje de los contagiados están vacunados, los brotes comenzaron por personas habilitadas para darse las dosis pero que decidieron no vacunarse.