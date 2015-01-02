Robaron $ 2 millones del peaje de Pando; funcionarios levantan barreras

Sobre las tres de la madrugada entre ocho y nueve delincuentes arribaron al peaje, redujeron a guardias, cajeras y supervisores y se llevaron el dinero de la caja fuerte.

Los trabajadores del Peaje de Pando resolvieron levantar las barreras en dos carriles de ida y dos de vuelta en protesta por un robo que se produjo esta madrugada.

Según informó Jefatura de Policía de Canelones, sobre las tres de la madrugada entre ocho y nueve personas que viajaban en tres autos llegaron al peaje de Pando, ubicado en el kilómetro 34.200 de la ruta Interbalnearia y, disparando varias veces, redujeron a un efectivo de Policía Caminera que hacía servicio 222 en el lugar.

Los delincuentes le hurtaron el arma de reglamento, una pistola 9 milímetros, lo esposaron con sus propias esposas y redujeron al guardia de seguridad, cajeras y supervisores rompiendo la caja fuerte en donde había unos $ 2 millones.

Finalmente los delincuentes se fugaron. Si bien se montó un fuerte operativo policial hasta el momento los ladrones no han sido capturados.



Filas de vehículos a la altura del peaje de Pando. Foto: Ana Laura Pérez

verano 2015