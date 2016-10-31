Recibió 4 disparos en la feria de Colón

Un hombre de 36 años fue herido de bala en la feria del barrio Colón, cuando se encontraba en su puesto acomodando la mercadería.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, un desconocido llegó al lugar en moto y le disparó varias veces al feriante, sin mediar palabras.

El herido cayó al piso y el autor de los disparos escapó en la moto. El feriante fue asistido por otros comerciantes que lo trasladaron a un centro de salud de la zona.

Los médicos constataron que la víctima había recibido cuatro disparos de arma de fuego: dos de ellos en el pecho, otro en una mano y otro en un glúteo. El episodio es investigado por la Policía.

Este hecho fue posterior a otros ocurridos en diferentes ferias de Montevideo.

El pasado domingo 16 de octubre, un policía de la Guardia Republicana que se encontraba recorriendo la feria de Piedras Blancas se tiroteó con dos delincuentes que intentaron robarle a un comerciante. Los sujetos, que escaparon en vehículos eludiendo a la multitud, repelieron los tiros con sus armas de fuego.

El jueves 15 de septiembre, también en la feria de Piedras Blancas, un delincuente quiso robarle mercadería a un feriante y le disparó. El comerciante fue diagnosticado con herida de bala en su pierna izquierda.

Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

HECHO REITERADO