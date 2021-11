Volvió Sendic asegurando que la LUC es la "espina dorsal del modelo neoliberal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exvicepresidente de la República Raúl Sendic reapareció publicamente en las últimas horas para apoyar al candidato socialista a presidente del Frente Amplio (FA) Gonzalo Civila, hizo una autocrítica de la gestión del partido opositor y apuntó contra el gobierno.

En una conferencia de prensa brindada ayer lunes en La Huella de Seregni, el exvicepresidente que renunció al cargo el 13 de setiembre de 2017, volvió con micrófono en mano tras "circunstancias muy duras y difíciles" con su lista 711 para apoyar a Civilia, con quien, dijo, los une una "larga trayectoria de amistad".

"Estamos convocados hoy acá por dos elementos centrales para la vida política del país en el futuro", destacó Sendic en referencia a la elección del presidente del FA, que será el próximo 5 de diciembre, así como la campaña que lideran el FA y el Pit-Cnt para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Constituyen la espina dorsal del modelo neoliberal que el gobierno pretende y está llevando adelante", lanzó Sendic sobre la LUC. Con esta campaña, consideró que "se reaviva el espíritu de lucha" de la oposición tras una "especie de anestesia generalizada en los primeros tiempos" del actual gobierno.



Confesó que al comienzo del gobierno de Luis Lacalle Pou, el Frente Amplio "no supo reaccionar de la manera correcta", y que fue la "militancia social, política" que "marcó el camino que había que recorrer", en referencia a la recolección de firmas.



"Este gobierno está llevando adelante un modelo absolutamente neoliberal, trasnochado, porque mientras en el resto del mundo los principales líderes de la derecha abandonan el modelo, y hasta el FMI da nuevas recomendaciones sobre cómo distribuir, cobrarle impuestos a los más ricos, en Uruguay sigue la derecha con un modelo retrógrado que ha llevado a que en medio de la pandemia que estamos viviendo los costos más altos los paguen los más vulnerables", aseguró el exvicepresidente que ha estado alejado de la primera plana de dirigentes del FA desde su renuncia.



Señaló que "no hay una tarea más importante" que la derogación de 135 artículos, que lo tradujo en una "nueva victoria", que implicaría "dar ese golpe a la derecha que está con plena soberbia", dijo.



Sendic también llamó a impulsar una "gran corriente esperanzadora" y nombró el primer gobierno del FA, encabezado por Tabaré Vázquez, quien luego fuera el principal en la fórmula hasta su renuncia. En ese primer mandato, consideró que el FA "no le daban respiro a la derecha", pero esa agenda "se fue agotando", y no fueron "capaces" de darse cuenta de ese proceso. "No fuimos capaces de reflexionar a tiempo cuál era la nueva agenda que debíamos instalar para las nuevas transformaciones", aseguró.



Tras la administración del FA a lo largo de 15 años, confesó que "quedaron decenas y cientos de asentamientos a lo largo y ancho del país", así como "no fue suficiente la batalla" para "mejorar" la seguridad del país. "Hicimos muchas cosas bien y cometimos algunos errores y algunas equivocaciones. Personalmente cometí aciertos y errores", prosiguió en esa línea.



Por otro lado, sostuvo que se siente "orgulloso" de los tres candidatos que disputan la presidencia del FA, llamó a no solamente ver la figura política, sino la fuerza política que se "quiere tener", que implicaría "profundizar sus concepciones de izquierda". "Todos somos necesarios en el FA", aseguró Sendic.