Venezuela genera nueva brecha entre partidos

La situación política imperante en Venezuela volvió a crear un cisma en el sistema de partidos, al ser aprobada una declaración de rechazo al acto electoral del próximo domingo 20 firmada por cuatro de los seis partidos que conforman el Parlamento.

La declaración, que llama "votación ilegítima e inconstitucional para confirmar el mandato del actual presidente" Nicolás Maduro al acto comicial, fue impulsada por todos los legisladores de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y De la Gente, y no fue acompañada por el Frente Amplio y la Unidad Popular. En el oficialismo sectores como el Partido Comunista no han condenado al gobierno venezolano y otros como Asamblea Uruguay sí tienen una visión crítica de él.

No es la primera vez que los problemas políticos, sociales y económicos en Venezuela dividen a los partidos. Y es casi la única ocasión en que la Unidad Popular y el Frente Amplio se colocan del mismo lado. Así sucedió hace unos meses cuando la oposición pretendió abrir una investigación parlamentaria sobre la intervención en los negocios comerciales de la empresa Aire Fresco, vinculada al MLN, con aquel país: a los promotores de la iniciativa les faltaba un voto y no consiguieron que Eduardo Rubio, de Unidad Popular, levantara la mano, tras extenuantes negociaciones en Diputados.

Dictadura.

En la declaración, los diputados de los cuatro partidos sostienen que en Venezuela hay una dictadura, "como las que durante los 70 y 80 asolaron varios países de América del Sur". Y señalan que en el país caribeño hay una "ruptura del Estado de Derecho, de los principios Republicanos, violación de Derechos Humanos, presidio político, exilio y represión indiscriminada".

El comunicado critica que el gobierno "dictatorial" de Nicolás Maduro "ha suprimido la Asamblea Nacional sustituyéndola por una Asamblea Constituyente ilegítima e inconstitucional, ha proscripto la independencia del Poder Judicial y ha cooptado el Consejo Nacional Electoral" y que "ahora se propone realizar una votación ilegítima e inconstitucional para confirmar el mandato del actual presidente".

Según los diputados opositores, la votación se realizará "con partidos políticos prohibidos, dirigentes presos y candidatos inhabilitados". Este es el último paso para instaurar un régimen que destruye las mínimas garantías ciudadanas y rompe definitivamente con los modelos civilizados de democracia representativa y republicana. Es el tránsito definitivo a una dictadura pura y dura", señalan.

"Los diputados del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, y el Partido de la Gente, partidos políticos de la República Oriental del Uruguay, alzan su voz en apoyo a la democracia y el pueblo de Venezuela y expresan su más claro y categórico repudio al proceso dictatorial que ese país hermano está sufriendo", señala la declaración. Y reclaman al gobierno "que reafirme su pleno compromiso democrático frente a la grave ruptura institucional en Venezuela, y que se sume a los demás países de la región y la comunidad internacional comprometidos con la solución pacífica y democrática de la crisis".

En el frente.

El dirigente de Asamblea Uruguay Sebastián Hagobian dijo a El País que concurrirá a Venezuela en representación del Frente Amplio en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).

Su misión es concurrir como observador de las elecciones. "La idea es analizar lo que pasa, estar presente en diferentes Estados viendo cómo se vota y después armar informes con lo que vimos", explicó.

Hagobian dijo que antes de afirmar que las elecciones son fraudulentas "hay que estar ahí". "La importancia de estar ahí es que la información será de primera mano y si hay que denunciar algo se denunciará", concluyó. Consultado sobre la decisión de la oposición venezolana de no presentarse a competir en las elecciones, dijo que "es una decisión interna". También viajará a Venezuela el diputado de Asamblea Uruguay Luis Gallo y otros legisladores frenteamplistas que integran el Parlasur.

La frialdad de las actuales relaciones

El gobierno del presidente Tabaré Vázquez no se ha pronunciado sobre el tema de la elección. Uruguay es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tomó posición al respecto. De todos modos, las relaciones entre Uruguay y Venezuela no están en un buen momento ni en lo político ni en lo económico. En 2015, los presidentes Vázquez y Maduro firmaron un acuerdo para el canje de 235.000 toneladas de alimentos a cambio de US$ 300 millones. Pero el país caribeño aún no pagó la totalidad de lo adeudado. Por eso, a fines de 2017, el canciller Rodolfo Nin Novoa instó a su par venezolano Jorge Arreaza "a buscar mecanismos para efectivizar la cancelación de la deuda que mantiene el Gobierno venezolano con diversas compañías uruguayas desde hace un tiempo, como resultado de exportaciones de productos nacionales al mercado venezolano", informó entonces un comunicado oficial.