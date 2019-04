Vandalizaron sede del precandidato Iafigliola: "Yo olfateo que hay intencionalidad política"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato blanco Carlos Iafigliola indicó a través de su cuenta de Twitter que atentaron contra la sede central del sector Adelante del Partido Nacional, ubicada en Avenida Italia e Hipólito Yrigoyen.



"¡Lamentable! No sé qué buscan, ¿asustarnos?, ¿callarnos? ¡No lo van a conseguir muchachos! Seguiremos trabajando como hasta ahora, como siempre, con las mismas convicciones y principios", escribió.



En las fotos compartidas por el mismo candidato se puede ver que rompieron uno de los vidrios del lugar. Además mostró el documento que acredita que la denuncia fue realizada por él esta tarde.

Atentaron contra nuestra Sede Central 252 @adelante_uy @PNACIONAL de Av.Italia e H.Yrigoyen. Lamentable ! No se que buscan? Asustarnos ? Callarnos ? No lo van a conseguir muchachos ! Seguiremos trabajando, como hasta ahora, como siempre, con las mismas convicciones y principios ! pic.twitter.com/BvQWcMwGid — Carlos Iafigliola (@CIafigliola) 26 de abril de 2019

Iafigliola indicó a El País que en uno de los ventanales hay un impacto que hasta el momento no se determinó con qué se realizó. "Claramente no fue con intención de robar porque tiene unas rejas que no fueron forzadas", expresó.



"Uno interpreta de estas cosas que pueden ser atentados o de alguna manera ataques de tipo político", indicó y agregó: "Yo olfateo que hay una intencionalidad política".



El precandidato indicó que solo el Ministerio del Interior puede determinar quién vandalizó la sede y con qué intensiones. "Quiero creer que el ministerio va a investigar, en la esquina hay una cámara", expresó.