Uruguay toma distancia en denuncia contra Venezuela

El ministro interino de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino informó a El País que Uruguay nunca fue consultado ni invitado por los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú a denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).

El número dos de Cancillería señaló a El País que “no tenemos nada que acompañar porque no fuimos consultados, cuando se han tratado temas incluso en la misma Organización de Estados Americanos (OEA), nos hemos expedido”.



Según informó a EFE el vicecanciller peruano, Hugo de Zela “nos hemos coordinado los cancilleres de cinco países, concretamente, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Vamos a firmar el martes por la tarde una carta dirigida a la CPI pidiendo que se inicie una investigación preliminar de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”.



Para Bergamino, los cinco países que promueven la denuncia “tienen pleno derecho a hacerlo, pero no consultaron ni tenían que consultar a los demás países”.



Luego de conocerse la iniciativa, Cancillería publicó un mensaje en su cuenta de red social Twitter en la que señaló: “la prensa dice que Uruguay se abstuvo de denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Falso. Esa decisión fue adoptada por 5 de los 34 miembros de la OEA y Uruguay no fue consultado ni participó de la instancia”.

La Prensa dice que Uruguay se abstuvo de denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Falso. Esa decisión fue adoptada por 5 de los 34 miembros de la OEA y Uruguay no fue consultado ni participó de la instancia. — CANCILLERÍA URUGUAY (@MRREE_Uruguay) 23 de septiembre de 2018

Luego añadió: “decir que se abstuvo es tendencioso. En ese caso, otros 28 países también se abstuvieron. ¿Por qué solo se menciona a Uruguay?”.

Decir que se abstuvo es tendencioso. En ese caso, otros 28 países también se abstuvieron. Por qué sólo se menciona a Uruguay? @SCpresidenciauy — CANCILLERÍA URUGUAY (@MRREE_Uruguay) 23 de septiembre de 2018

Bergamino consideró que “nuestra política respecto a lo que sucede en Venezuela por cierto nos preocupa y lo hemos planteado en los ámbitos bilaterales y segundo en los ámbitos multilaterales pero esto no digo que esté bien o mal, pero es una iniciativa que tomaron cinco países y bueno, lo respetamos”.

Molestia.

La oposición política no tardó en hacerse eco de la noticia y de la postura del gobierno. El senador y precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou escribió en Twitter: “La posición cómplice de nuestro gobierno con la dictadura venezolana da vergüenza. Mucho le deben política y económicamente. Algún día sabremos realmente hasta donde llega el vínculo. El Frente Amplio se negó a investigar en el Parlamento”.



A su vez, el precandidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, también escribió en la red social sobre su molestia con respecto al tema: “¿Cuántos más asesinatos y ejecuciones, detenciones arbitrarias, violaciones y torturas, desapariciones, presos políticos, hambre y enfermedad, son necesarios para que el gobierno del Frente Amplio reaccione y no rife nuestra identidad como país abrazado a la dictadura de Nicolás Maduro?”.



Por su lado, para el senador y candidato a la Presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres, “esta postura abyecta y cómplice nos da una gran vergüenza. Tarde o temprano conoceremos los vínculos corruptos entre la dictadura de Maduro y el Frente Amplio”, escribió en la red social.