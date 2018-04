"Un solo Uruguay", cara a cara con Vázquez y ministros

Será la primera sesión abierta del año del Consejo de Ministros en el interior del país que encabezará el presidente de la República Tabaré Vázquez. Por eso y después de tres meses de intensos reclamos, el movimiento de productores rurales "Un Solo Uruguay" aprovechará la reunión del gabinete en Ciudad del Plata, ex Playa Pascual, en San José, para manifestarse pacíficamente y trasladar sus reclamos al gobierno.

El portavoz del movimiento, Guillermo Franchi, dijo a El País que "vamos a estar pacíficamente manifestando para que se atiendan los pedidos y reclamos que ya se hicieron". "Un solo Uruguay" exige "más velocidad en el accionar del Poder Ejecutivo", a sus pedidos de alivio impositivo y reducción de costos. A pie y con carteles, los productores marcharán hasta el lugar en el que se desarrolle el Consejo de Ministros "y salvo que haya alguna oportunidad, no intentaremos hablar con el presidente Vázquez".

El movimiento integrado por productores rurales pero también por comerciantes, industriales y transportistas se movilizará "para que sepan que seguimos pidiendo que se atiendan los reclamos del 23 de enero", señaló Franchi quien agregó que "hubo algunas señales débiles pero en cuanto a los planteos del movimiento, no se ha atendido ninguno". En enero, los agropecuarios plantearon en una multitudinaria concentración que el campo enfrenta una situación delicada como consecuencia de la presión impositiva, el atraso cambiario, el incremento de las tarifas y el peso de un Estado asfixiante.

Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, dijo ayer en declaraciones que recogió Telenoche, en la previa a la reunión del gabinete que "estas movilizaciones surgieron como un reclamo al sector agropecuario con dificultades, vaya que estamos en plena zafra de cosecha de cultivos de verano y el que tiene un poco de idea y conoce, sabe que los rendimientos van a estar sumamente afectados y hay gente que no va a poder pagar las cuentas". El secretario de Estado indicó que "hubo una seca importante y la respuesta fue la emergencia agropecuaria, ya estamos repartiendo raciones hace unos días y la cantidad de pedidos que tenemos en realidad son menos de lo que yo pensaba, por lo tanto que hay dificultad no tengo ninguna duda".

Entre las reivindicaciones del movimiento se encuentra bajar 15% la tarifa eléctrica, trabajar sobre el reperfilamiento de la deuda, salir del atraso cambiario, y bajar el costo de los combustibles, entre otros. A fines de enero, Vázquez anunció un paquete de medidas; por ejemplo, crear un fondo de garantía para reperfilar la deuda que los productores mantienen con el sector financiero, con la industria y sus proveedores y la extensión de la rebaja de la tarifa eléctrica desde enero a marzo. Es una baja del 15%, medida que ya fue implementada durante el último medio año.

Además se definió para aquellos productores regantes, que usan mucha cantidad de energía eléctrica para riego, una rebaja del 15% en el costo de la tarifa eléctrica desde noviembre a marzo. Por último, el gobierno estableció que los productores lecheros, arroceros, de frutas, flores y hortalizas (hortifruticultores) que no tributen IRAE, podrán acceder a la devolución total del IVA incluido en las compras de gasoil. El beneficio rige desde el 1° de marzo y dura un año.

En febrero, el gobierno envió al Poder Legislativo un proyecto de ley que genera descuentos en la contribución inmobiliaria rural para este año, una medida rechazada por algunos intendentes. La reducción de la alicuota será de un 18% para los propietarios de padrones rurales que en su conjunto no excedan las mil hectáreas.

Endeudamiento.

El movimiento presentará en los próximos días al gobierno un documento sobre el nivel de endeudamiento y morosidad que considera "es una problemática muy grave" para el sector. El documento marcará que es preocupante el nivel de endeudamiento y morosidad en algunos sectores como la industria láctea y el transporte y que se ha detectado un mayor nivel de deudas entre privados. "Hay sectores en los que se ha duplicado en el año el endeudamiento y otro tema, que estamos investigando, es que muchos bancos han estado retirando los créditos y hay un endeudamiento muy grande entre privados.

Hay deudas entre el prestador de servicios y el vendedor de maquinaria, el agricultor y el vendedor de insumos, los ganaderos y los escritorios rurales, entre transportistas y vendedores de repuestos y mecánicos", explicó. En el documento también se enfatizará en la situación de los comercios, en el entendido de que se debe mostrar que el movimiento es representativo del conjunto del interior y no solo del agro.

La propuesta implicaría llevar el gasoil que hoy cuesta US$ 1,42 a US$ 1,15, exactamente el mismo nivel al que está en Argentina. En Brasil cuesta US$ 1,05 y en Chile US$ 0,92. "Este año va a estar muy complicada la cosa a nivel comercial, esto ya se está viendo, se habla de cadenas de pagos que se están cortando y a esa gente que arriesgó y puso su capital como garantía, hay que darle la posibilidad de invertir y de no abandonar su rubro", señaló Franchi. Esperan que el gobierno los convoque a una nueva reunión de trabajo y le responda el documento que plantea una rebaja del 23% en el gasoil.