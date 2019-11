Topolansky sobre auditorías: "A mí eso no me preocupa en lo más mínimo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actual vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, habló sobre el triunfo del blanco Luis Lacalle Pou y aseguró que "no hay ningún problema" con respecto al planteo que se hizo desde la oposición de realizar auditorías para investigar a fondo lo que se hizo durante estos años.

"No hay ningún problema, me parece que lo pueden hacer. Cualquier persona que entra a trabajar en un lugar le sirve tener el panorama ajustado de lo que se va a encontrar así que la llevarán adelante", aseguró y agregó: "A mí eso no me preocupa en lo más mínimo".

Topolansky indicó que las auditorías son sobre los organismos y explicó que los funcionarios de los organismos permanecen mientras que lo que sí cambia son las direcciones de cada uno.



"Eso fluirá. Tenemos un organismo serio que es la Auditoría General de la Nación y no sé si utilizarán ese organismo. Para mí eso es secundario porque ahora de lo que se trata es de ver el nuevo quinquenio", indicó.

En varias oportunidades Lacalle Pou afirmó que en el momento en que se realice el cambio de mando iniciará una serie de auditorías para conocer la situación del Estado.