Talvi sale al ruedo: "Estamos aquí para ganar y para gobernar"

Sobre las 20 horas, y con la canción “Llenos de magia” de La Vela Puerca de fondo, Ernesto Talvi subió al escenario armado en el club Larre Borges. Era su primer acto, en el que presentaba a su agrupación -Ciudadanos- y también a su nombre para pelear la candidatura a presidente dentro del Partido Colorado.



Su padre, contó el economista, había llegado a Uruguay como inmigrante desde “los escombros de la guerra” y repetía que aquí se vivía en un “paraíso terrenal”.

“Somos muchos a quienes nos duele ver que el país que le dio otra oportunidad a nuestros padres y nuestros abuelos hoy se les niega a nuestros jóvenes”, dijo Talvi.



El aspirante pasó a enumerar algunas estadísticas, como que solo 38 de cada 100 jóvenes terminan el liceo, cifra que baja a 13 en aquellos que viven en contextos vulnerables. “A estos chiquilines los condenamos al trabajo informal, al delito, la droga, y así las narcomafias se transforman en empleadores atractivos para estos chiquilines”, dijo.



Talvi también habló de la inseguridad –“el crimen nos encarceló”, dijo- y de la situación que se vive hoy en las cárceles uruguayas – a las que definió como “infiernos humanos de donde buena parte de los presos sale mucho peor de lo que entraron”-.



Por estos motivos, sostuvo, “ya no hay lugar para la pasividad”. “Tenemos tiempo, pero no tenemos tiempo que perder”, añadió.



Además, Talvi dedicó parte de su discurso a criticar lo hecho por los gobiernos del Frente Amplio (FA), que tuvieron “la gran oportunidad de revertir esta situación, una, dos, tres veces”. El oficialismo, dijo, tuvo “logros innegables” –dentro de los que mencionó la baja de la pobreza y de la indigencia, el Plan Ceibal y el impulso de las energías renovables- pero “fracasó donde se suponía que no podía fracasar”: en educación, seguridad y en políticas sociales.



“Vivimos en una sociedad más próspera, sí, pero más fragmentada, más crispada, más agresiva y más violenta”, afirmó el economista.

Por esto, consideró, el FA “es un proyecto político agotado, sin reflejos” ni “capacidad de responder a los enormes desafíos que tenemos por delante”.



Ante este escenario, “Uruguay necesita un cambio”, dijo Talvi, a lo que sumó: “Somos Ciudadanos, un proyecto político nuevo, con referentes en todo el país”.



Para lograr algunos de los objetivos que debe perseguir el país –como “frenar el deterioro social” y “promover empleos de calidad”- Talvi competirá “por la candidatura a la presidencia de la República”, dijo.



“Vamos a competir en las elecciones internas del Partido Colorado, partido que representa las mejores tradiciones de la República”, sostuvo. “Estamos aquí para ganar y para gobernar”, enfatizó.

El economista contó que sus hijos le preguntaban con frecuencia por qué se había “metido” en la carrera electoral. “Hay veces en la vida que uno elige, y en otras asume su responsabilidad”, les dijo. “Nuestro país es nuestra casa, nuestro lugar en el mundo. Cuidar nuestra casa es nuestra responsabilidad”, insistió.



Para Talvi, “ya no alcanza con reconocer los problemas, llegó el momento de solucionarlos”.



“Tengan por seguro que sabremos cumplir”, remató su discurso.



Arranca Talvi



Todo pronto en el club Larre Borges en el barrio #LaUnion para el lanzamiento de campaña de @ernesto_talvi por el @PartidoColorado



“Sabremos cumplir”, fue el lema que eligió para su nuevo grupo #Ciudadanos



Vía @elpaisuy pic.twitter.com/c9JC3mKqld — Pablo S. Fernández (@Ferpase) 14 de agosto de 2018



Ciudadanos

Ciudadanos es "un proyecto político de uruguayos comprometidos con llevar a cabo los cambios que el país necesita", indicaron a través de su cuenta.

Talvi disputará la interna dentro del Partido Colorado, siendo el cuarto precandidato de esta fuerza fundacional. Competirá con el diputado Fernando Amado, del sector de centro izquierda Batllistas Orejanos, con el candidato centrista José Amorín de Uruguay Batllista, y con quien finalmente sea el candidato de la agrupación Batllistas, que orienta el expresidente Julio María Sanguinetti.