Sendic sobre ajustes a combustibles: "Es una política equivocada, innecesaria"

El ex vicepresidente y ex presidente de Ancap, Raúl Sendic, consideró que la propuesta del gobierno de hacer ajustes mensuales a los precios de los combustibles "es un gravísimo error". "Es una política equivocada, innecesaria, que solo responde al fundamentalismo neoliberal de algunos jerarcas del gobierno, como es el caso del (Isaac) Alfie), expresó.

"Ancap no necesita esos ajustes mensuales. Se rige por las tendencias de precios porque tiene un colchón entre el petróleo depositado en la terminal petrolera y todos los productos que están tanto en La Tablada como en el interior", explicó el ex jerarca en diálogo con Radio RBC Piriápolis.



Sendic explicó que esto permite tener una especie de "colchón amortiguador" que sirve en los casos de subas y bajas del precio del petróleo.



"Ancap necesita, como se hizo en el gobierno nuestro, que los ajustes sean semestrales o anuales, no se necesita un ajuste mensual del precio de los combustibles.", dijo el ex vicepresidente y explicó que hacerlo de esta manera genera "inestabilidad" a futuro. Ahora el precio del combustible "no lo puede saber una persona que tiene que hacer un presupuesto de fletes o que tiene que calcular los costos internos de su empres que consume combustible", ejemplificó.



Asimismo, Sendic consideró que a este nuevo sistema "el gobierno mismo debería frenarlo por el bien del gobierno y del país".



"La gente preferiría no saber cómo se compone el precio pero que suba un 1% o 2%, como lo hacíamos nosotros, a saber cómo se compone el precio y que la nafta suba un 7% y el gasoil un 11% como subió en la última oportunidad", expresó al respecto de la justificación de transparentar los costos realizada por las autoridades del gobierno.



"La verdad que la transparencia de la que están hablando lo único que han dejado en evidencia es que el precio está fijado por una voracidad recaudatoria, porque más de la mitad de lo que pagamos por los combustibles en las estaciones de servicio va para rentas generales y no va para Ancap", aseguró. "Si van a seguir subiendo los combustibles todos los meses es un verdadero disparate", dijo.



Sendic indicó que para revertir este sistema, primero se debe derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC) que fue la encargada de imponerlo y luego el gobierno tiene que buscar "frenarlo".