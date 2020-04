Sanguinetti sobre actos del Pit-Cnt: "Parece una especie de réplica a que no se le concedió la cadena"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente y actual senador Julio María Sanguinetti señaló este lunes que "no entiende mucho" la convocatoria a cuatro actos por parte del Pit-Cnt para conmemorar el Día del Trabajador, y dijo sobre esta decisión: "Parece una especie de réplica a que no se le concedió la cadena, pero no entiendo mucho el sentido".

La convocatoria del Pit-Cnt a cuatro actos en las plazas Libertad, Huelga General, Colón y Lafone fue tras la respuesta negativa del presidente Luis Lacalle Pou a su solicitud de una cadena nacional en una coyuntura de pandemia. Generó tal polémica que el mandatario se comunicó con el presidente de la central sindical para aclararle que la negativa no se debió a una "decisión antisindical".

En declaraciones con 970 Noticias, de Radio Universal, Sanguinetti manifestó este lunes de tarde que la cadena nacional de radio y televisión "tiene un sentido, es un recurso simplemente del gobierno para ciertas comunicaciones de tipo nacional".

Añadió que como es una herramienta "coactiva, no es demasiado simpática y hay que usarla con mucha parsimonia", y subrayó que estamos "en plena pandemia y el gobierno no ha usado la cadena, que podía haber sido una ocasión muy lógica, incluso cuando comenzó todo esto. Sin embargo ha preferido la comunicación abierta y voluntaria, y lo ha hecho bien".

Al respecto, indicó que "no se puede tergiversar el sentido" de la cadena nacional, porque "hoy lo pide el Pit-Cnt, mañana Un Solo Uruguay, pasado la federación de entidades gremiales, y no es así, la cadena tiene otro sentido".

Por otro lado, Sanguinetti se refirió a la actividad de las personas en esta coyuntura de pandemia del COVID-19. "La movilidad está y va a tener que ir más o menos manejándose, el tema es que se mantenga la distancia", y añadió: "Los niños precisan un poco de sol, los enfermos vasculares necesitan caminar, el tema es que seguro, si nos amontonamos todos en la rambla (de Montevideo) es una barbaridad".

Sobre las salidas en esta situación, agregó: "Si lo hacemos cada uno en nuestro barrio, alrededor de nuestra casa, no es el problema, el problema es cuando nos amontonamos".

Consultado sobre si fue acertado que no se haya decretado en su momento la cuarentena obligatoria, Sanguinetti dijo que la "diferencia" con Argentina, que decretó cuarentena obligatoria, es que "llevaban presos a los que estaban en la calle y terminaron con 10.000 presos, y al final el resultado era igual al nuestro, pero con ese otro ingrediente con relación a la gente".

El expresidente consideró que el camino que marcó Lacalle Pou es "el bueno, y además creo que ha sido el mejor pedagógicamente, para que la gente entendiera", en tanto alertó: "No bajemos la guardia y creamos que está todo arreglado, no está arreglado".

Aseguró que los resultados de la política llevada adelante por el presidente están a la vista porque "no hemos tenido un contagio exponencial o un crecimiento exponencial, y tampoco hemos tenido una mortalidad elevada. Ahora empezamos en una etapa distinta".