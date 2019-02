En 2018 retornaron 158 uruguayos desde Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Los uruguayos que viven en Venezuela no escapan a la grave crisis humanitaria que se registra en el país caribeño, una situación que el gobierno acaba de reconocer.

Según informó ayer el canciller Rodolfo Nin Novoa en el llamado a sala en régimen de Comisión General del Parlamento, hay siete compatriotas que tienen serios problemas para acceder a medicamentos en Isla Margarita en Venezuela, donde viven unos 400 uruguayos. En realidad son ocho, según confirmó El País en base a información brindada por Nin a la oposición. Remedios para el tratamiento de enfermedades oncológicas, tumores, diabetes e hipertensión son solo algunos de los fármacos a los que los uruguayos no pueden acceder.



En su búsqueda, los ayuda Hugo Galín, presidente del club de los uruguayos en Nueva Esparta (el estado donde está Margarita). Originario de Palmitas (Soriano) se fue a Venezuela hace 41 años y asegura que “por ahora me aguanto aquí, hasta que se pueda, porque Venezuela es un gran país y su gente es maravillosa”. Galín, vive en la ciudad de Porlamar y dice que “se está haciendo el intento de conseguir los medicamentos pero están a precios demasiado costosos y no están al alcance de muchos pacientes; en eso estamos” a través de gestiones en las que participa el encargado de Negocios, José Luis Remedi. Detalló que los medicamentos que más se necesitan son aquellos para la hipertensión, los antibióticos, la insulina para los diabéticos y los antidepresivos.



En Margarita, con dificultades, se accede a los alimentos a precios altísimos, manifestó Galín aunque reconoce que los hoteles, en esta isla turística, trabajan al 30 o 40% de su capacidad. Hace una década la colectividad uruguaya en Venezuela llegaba a unas 13.000 personas.



El club uruguayo y la embajada ya lograron coordinar todo para la repatriación a Uruguay de dos personas que vivían en Margarita y por problemas en las piernas no pueden ya trabajar, dijo Galín. En los casos de las repatriaciones, el Estado uruguayo se hace cargo del costo de los traslados, pero previo a estos deben ubicarse familiares que se hagan cargo de las personas cuando llegan al país. “Se han ido bastante uruguayos de Margarita”, reconoce Galín. Se calcula que hoy quedan unos 9.000 en Venezuela. En Cancillería, indicaron a El País que el estado sanitario de los uruguayos en el país caribeño “es relativamente bueno aunque debido a la falta de medicinas en ciertos casos se puede saber de personas con dificultad para acceder a medicamentos”.

Regreso.

Según informaron a El País en la Dirección General para Asuntos Consulares y de Vinculación de la Cancillería, en los últimos dos años, 346 uruguayos regresaron al país tras vivir en el país caribeño: 188 en 2017 y 158 en 2018. Telenoche informó este lunes que Cancillería estudia repatriar a 19 uruguayos. La información fue confirmada a El País desde la dirección. Durante esos años, “se han repatriado hacia Uruguay a 10 personas y se está llevando adelante un proceso de realojamiento de 19 más que podrían terminar en un repatrio”, explicaron. El consulado uruguayo en Venezuela expidió 674 pasaportes en 2017 y 730 en 2018. La mayoría de los uruguayos vive en Caracas, Barquisimeto, Valencia, Puerto La Cruz e Isla Margarita. La repatriación ocurre cuando el Estado asume los costos de los pasajes. El retorno, en cambio, es voluntario y ocurre cuando la persona coordina el regreso con el consulado. Allí se lo asesora, orienta y se le expide la documentación necesaria.