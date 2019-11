Resultado del escrutinio de votos observados en Montevideo se espera para el sábado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De los 35.000 votos observados un total de 25.000 corresponden a los departamentos del interior del país y la Corte Electoral estima que los resultados se conozcan este jueves. Para Montevideo sin embargo se espera que los datos finales estén recién el sábado.

La diferencia es que por un lado la capital tiene muchos más circuitos, por lo tanto el escrutinio departamental lleva más tiempo. Por el otro se han presentado muchos recursos que atrasan el procedimiento, explicó el ministro del la Corte Electoral José Garchitorena en el programa radial En Perspectiva.

Los recursos son presentados por los delegados de cada partido para que se evalúe una decisión tomada, ya sea durante el escrutinio primario como en el que realizan las juntas electorales de cada departamento. Por ejemplo si se considera que un voto anulado en realidad cumple con las condiciones para ser tomado en cuenta entonces se presenta un recurso.

Si la junta electoral no entiende pertinente el recurso, entonces pasa a la Corte Electoral que será la encargada de decidir. Para esto los votos físicos, es decir los sobres con las papeletas, les llegan a los ministros para que puedan evaluar.



Hasta que no se toma una decisión con respecto a los recursos, queda en suspenso el escrutinio, es decir que aunque se tiene el número final de votos no puede tomarse en cuenta.



Montevideo lleva presentados cerca de 200 recursos, indicó Garchitorena y expresó que a nivel general en el 99% de los casos la Corte los rechaza.



Consultado al respecto de si hoy ya se podrá saber si Luis Lacalle Pou será el presidente electo, Garchitorena indicó que la Corte debe esperar a que esté el resultado final.



"Para la Corte Electoral no hay ganador oficial hasta que no haya proclamación. La Corte se tiene que manejar con los datos reales y definitivos de los escrutinios, no puede hacer ni especulaciones ni proyecciones", indicó Garchitorena y explicó que es diferente a nivel político.



"La Corte el domingo no proclamó ninguna fórmula porque no es la instancia para hacerlo, nunca lo ha hecho", indicó el ministro y recordó que históricamente el candidato se proclama ganador incluso sin esperar el escrutinio primario de la Corte sino solo en base a los datos de las encuestadoras.



"Esta vez las encuestadoras le pasaron la pelota a la Corte Electoral" y fue por ese motivo que la definición quedó pendiente del resultado que se de.