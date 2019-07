Preparan una denuncia en contra de lista de Pasquet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dirigentes de Ciudadanos preparan una denuncia que presentarán ante el Comité de Ética y Conducta Política del sector contra la lista 1600 que encabeza el diputado Ope Pasquet junto al prosecretario general del Partido Colorado, Felipe Schipani , que apoyó la candidatura de Ernesto Talvi a la Presidencia de la República en las pasadas elecciones internas.

Uno de los dirigentes del propio sector de Talvi que prefirió no ser identificado, informó a El País que se violó el artículo 21 de la ley N° 18.331 sobre Protección de Datos Personales al enviar sobres cerrados con listas en su interior, a los domicilios de personas cuyos datos, -aseguran- no se encuentran en la base de datos o guía telefónica de Antel.



En uno de los casos, el sobre que se presentó con una etiqueta con el nombre y el apellido del destinatario, llegó a un local comercial a nombre de uno de sus empleados, en otro, la lista fue enviada a una joven de 23 años cuyos datos -aseguran- nunca estuvieron en la guía telefónica de Antel.



Por otro lado, un sobre de similares características fue recibido por un escribano que nunca ingresó el domicilio de su despacho en la base de datos de Antel.



El artículo 21 de esa ley que refiere a los datos “relativos a bases con fines de publicidad”, establece que “en la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad, prospección comercial, venta u otras actividades análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento”.



Incluso uno de los involucrados que vive en la zona de Trouville contó a El País que recibió un sobre a nombre de su compañero de vivienda diez días después de las elecciones internas. “Llegó a nombre de la persona con la que vivo, y tampoco está su nombre en la guía telefónica porque nos mudamos hace poco, eso me llamó la atención (...) Tengo una conocida que se mudó hace poco al mismo edificio y también recibió el sobre”, añadió.

Pasquet señaló a El País que “por este tema” el indicado para hablar es Schipani, dado que fue quien “dirigió el trabajo electoral de la 1600”, sin embargo, el propio prosecretario general del Partido Colorado señaló que se enteró de la noticia por El País. “Me estoy enterando por vos de esta supuesta denuncia. No voy a hacer ningún descargo a través de la prensa. En la eventualidad de concretarse la denuncia lo haré en los ámbitos partidarios correspondientes”. Fuentes del comando de campaña de Talvi informaron a El País que el candidato colorado ya estaba enterado hace días de esta situación.



En su comando político informaron a El País que “el reparto de listas es una operación muy descentralizada. No nos consta, pero puede haber habido algún error de algún militante o de alguna agrupación de Ciudadanos, pero el intento de las agrupaciones fue llegar a personas interesadas o que quisieran la lista”.



Según supo El País, al lunes pasado, el Comité de Ética de Ciudadanos aún no había procesado ninguna denuncia de este tenor. El sector sí recibió “entre ocho o diez” consultas de este tipo, pero se confirmó que efectivamente los datos personales de los destinatarios estaban o en la guía actual o en ediciones anteriores.



Utilizar información de la guía telefónica no es un delito porque es pública, pero “cuando vos das un dato personal a un registro de datos y no te advirtieron que esos datos van a ser abiertos al público y esos datos se difunden o se comunican, ahí, si eso sería ilegal”, dijo ayer a El País el abogado y profesor de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), Martín Prats.



La lista 1600 fue la que más votos tuvo en el Partido Colorado en Montevideo (9.181), le sigue la 85600, también de Pasquet con 8.506.