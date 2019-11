PN presentó iniciativa para bajar impuestos a productos sin gluten, pero no se votó en el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El Frente Amplio no le votó al Partido Nacional un proyecto que exoneraba de impuestos a los productos para celíacos”, afirma una publicación de Twitter del 29 de octubre, que cuenta con más de 2.200 interacciones. En realidad, el senador de la oposición Javier García presentó un “proyecto de minuta”, que es una propuesta hecha por un legislador dirigida al Poder Ejecutivo, que pedía “un tratamiento fiscal diferenciado” para los alimentos sin gluten y que fue rechazada por el Ministerio de Economía antes de que llegara a votarse en el Parlamento. Por lo tanto, es engañoso afirmar que el Frente Amplio (FA) “no le votó al Partido Nacional un proyecto”.

El 29 de enero de 2018, García presentó, ante la Comisión de Salud Pública del Senado, un proyecto de minuta de comunicación para enviar a los ministerios de Economía y de Salud Pública. En el documento, el legislador solicitó que en la Rendición de Cuentas de ese año se incluyeran “exoneraciones, créditos fiscales para afrontar otras cuentas con el Estado, y hasta subsidios directos” a los alimentos libres de gluten, aptos para ser consumidos por las personas celíacas, quienes desarrollaron una intolerancia a la proteína, para que “tenga un impacto significativo a la baja en el producto final”.



Al tiempo que presentaba la minuta en la Comisión, el senador envió el texto al Ministerio de Economía, que respondió de forma negativa al pedido, argumentando que “son múltiples los grupos de personas que padecen enfermedades vinculadas a la intolerancia a determinados alimentos”. Además, la secretaría de Estado planteó en esa respuesta que “razones de equidad obligarían a concederles similares beneficios a todos ellos, lo que implicaría dificultades de control y severos daños a la recaudación”.



Tras la respuesta del Ejecutivo, la minuta no se sometió a votación en la comisión parlamentaria.

Consultado por Verificado, el senador nacionalista confirmó: “El Ministerio de Economía rechazó una solicitud mía solicitando beneficios tributarios para la producción de alimentos sin gluten”, sostuvo. García también aclaró que no se votó un proyecto de ley.



El senador dijo a Verificado que, a mediados de octubre 2019, previo a las elecciones nacionales, solicitó nuevamente al Ministerio de Economía que considerara la aprobación de un mecanismo fiscal que permita bajar el precio de los alimentos libres de gluten. Al cierre de esta verificación no hubo respuesta al pedido, indicó García.



Ni minuta ni proyecto de ley



La iniciativa no podría ser un proyecto de ley, ya que la Constitución uruguaya establece que las políticas tributarias requieren la iniciativa del Poder Ejecutivo.



El artículo 133 de la Constitución de la República establece que “todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada” requiere que la iniciativa sea presentada por el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo “no podrá aumentar las exoneraciones tributarias” propuestas por el Poder Ejecutivo.



García explicó a Verificado que “los impuestos son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo” porque “si no, un Parlamento le podría cambiar la política tributaria al Poder Ejecutivo”.



Otros proyectos



En Uruguay, la Ley N° 16096, de 1989, declara de interés nacional a la Enfermedad Celíaca, pero no hay exenciones tributarias para los alimentos sin gluten. La presidenta de la Asociación Celíaca del Uruguay (Acelu), Susana Tchekmeyan, dijo a Verificado que en la actualidad en el mercado uruguayo un alimento para celíacos “llega a salir un 400% más caro” que el mismo para cualquier tipo de consumidor.



“La única patología en la cual el alimento se transforma en su medicamento es la celiaquía. Un diabético, por ejemplo, tiene otras oportunidades aunque su alimentación también sea importante”, señaló Tchekmeyan.



A fines de junio de 2016, la diputada del Partido Colorado Valentina Rapela presentó ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados un proyecto de ley de 17 artículos para crear el Instituto Nacional del Celíaco. En su artículo 13, el proyecto planteaba que el Poder Ejecutivo estableciera una “política de beneficios tributarios para las empresas que, autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, produzcan o importen productos para celíacos”.



Rapela contó a Verificado que se reunió con autoridades del Ministerio de Salud Pública y sostuvo que rechazaron la iniciativa bajo la premisa de no legislar por enfermedades. “Se hizo fuerza para que salga el proyecto, pero terminó siendo archivado”, explicó.



A fines de 2017, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para hacerle cambios al artículo 3 de la Ley N° 16096, incluyendo una reglamentación para que los locales de servicio de comida incluyan un menú para celíacos, pero nunca se llegó a votar.



Este artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.​



Este chequeo se produjo con la colaboración de AFP Uruguay



