El último pedido de Vázquez al presidente de Perú antes de su renuncia

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, le pidió al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que integre a Venezuela en VII Cumbre de las Américas, en una carta publicada momentos antes de que el mandatario peruano efectuara su renuncia.



"Creo que los conflictos se solucionan con diálogo franco y los problemas de la democracia se superan con más democracia", expresó Vázquez en la carta para luego indicar que "exhorta" a Kuczynski a "reconsiderar la decisión adoptada".

Carta by ElPaisUy on Scribd

El mandatario uruguayo opinó que "las exclusiones, lejos de ayudar a superar diferencias y resolver problemas los agravan" y le indicó que "ejemplos de ellos abundan en la historia y en nuestra región".



La carta de Vázquez se emite luego de que el presidente peruano, anfitrión de la VII Cumbre de las Américas, anunció que no aceptaría la participación de Venezuela y anunció que Nicolás Maduro no podía llegar al país "sin una invitación".



Por su parte, el mandatario venezolano ya informó que asistiría aunque su presencia no sea bienvenida.



"¿Me tienen miedo? ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, truene o relempaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad (...) de Venezuela", manifestó Maduro, en conferencia de prensa.



El pedido del mandatario uruguayo se emitió tan solo unas horas antes de que Kuczynski anunciara que dimitiría su cargo en medio de acusaciones de corrupción en su contra que habían sumido en una crisis política a una de las economías de mayor expansión en América Latina.