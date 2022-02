Orsi dijo que se contagió de covid-19 y lo transita con "mucho teléfono y teletrabajo"

Esta vez me tocó a mí. Hace casi un año Laura y los gurises dieron positivo, cuarentena familiar, y yo me salvé. Ahora el covichado soy yo. Resfrío, algo de tos y “garganta con arena”. Estoy mejor y convencido que las 3 dosis me ayudaron. Mucho teléfono y teletrabajo. Gracias!!