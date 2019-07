¿Qué opinaron los candidatos sobre la inversión de la segunda planta de UPM?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez (Frente Amplio) “El aporte impositivo sería incluso mayor al estudio que se manejaba” “Es una inversión muy importante para el país. Por algunos números que me contaron, el aporte impositivo sería incluso mayor al estudio que se manejaba (US$ 170 millones anuales contra US% 120). Nosotros tenemos que hacer con excelencia lo que corresponde al Estado: aprovechar esto para generar masa crítica de gente con conocimiento, generar cadena de valor, desarrollar logística y controlar bien que el impacto ambiental que en las otras plantas ha demostrado que son aceptados dentro de los límites internacionales, pero que implica hacer un seguimiento serio y profesional”, dijo el candidato a la presidencia por el Frente Amplio.



Martínez señaló que “en su momento hablé con la empresa” y “ellos no están contra las ocupaciones ni nada”.



“Lo que piden son reglas de juego. La ocupación no puede ser la primera medida. Lo que se pide en cualquier país civilizado y es natural que haya una serie de condicionantes para dar el paso siguiente, cosa que nosotros estamos de acuerdo. Las reglas de juego en cualquier relación humana son parte de la que da garantía a las partes. Piden que hayan reglas de juego que obliguen a las dos partes a cumplir determinadas etapas antes de avanzar a la segunda”.



El candidato por el oficialismo señaló que no habló con el presidente Tabaré Vázuqez, pero que lo hará en el próximo encuentro. “Me enteré a las 7 de la mañana. Justo ayer me preguntaban si era verdad que se iba a postergar hasta noviembre y les respondía que no tenía idea, pero obviamente el que me dijo que se podía postergar tenía mala información”, contó entre risas.



Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) "Tenemos una visión favorable", pero "creemos que el gobierno no supo representar los intereses de todos los habitantes" "Para nosotros es muy importante la coherencia. Desde el año 87 a la fecha, pasando por varias instancias, el Partido Nacional ha tenido una política favorable con respecto a la actividad forestal. Cuando se anuncia la llegada de este emprendimiento tuvimos y tenemos una visión favorable. Coherencia en lo que dijimos en noviembre de 2017 cuando convocamos a sala en el Senado a cinco ministros porque habíamos leído el principio de acuerdo, la hoja de ruta referente a la negociación, y nos generaba alguna duda. En resumen: nos alegramos de la instalación de este emprendimiento. Creemos que el gobierno uruguayo negoció de mala manera. Creemos que no supo representar los intereses de todos los habitantes del país entregando demasiado a cambio. Es fundamental para nuestro país, y por eso es visto con buenos ojos en el mundo, que cumple sus compromisos. El presidente de la República y el Poder Ejecutivo en nombre de los uruguayos, nos guste o no nos guste lo que va a firmar, lo hace en ese sentido. Lo que está firmado no tiene vuelta atrás. Si eventualmente el gobierno deja colgado sin firmar algo que se viene comprometiendo, ahí tenemos la posibilidad de rever esas situaciones", señaló el candidato por el Partido Nacional. De todos modos recalcó que tiene "algunas interrogantes".



"Todo este tiempo se estuvo hablando de las ocupaciones, de las relaciones laborales. Todos sabemos que la empresa hablaba de que esta situación era muy importante. Está a la vista que no ha habido ninguna modificación de los instrumentos jurídicos. Veremos cuál ha sido al acuerdo con el que ha llegado el gobierno uruguayo", señaló. Aunque agregó: "Como viene sucediendo, de estas cosas nos enteramos por ustedes (la prensa), así que ya les agradecemos, la empresa o cuando llamamos ministros a sala".



Ernesto Talvi (Partido Colorado) "Es una inversión de importancia estratégica para el país", pero "lamento que se haya hecho a puertas cerradas" Ernesto Talvi, candidato por el Partido Colorado, dijo que la confirmación de la segunda planta de UPM significa "una inversión de importancia estratégica para el país”. Sin embargo, aclaró: “Lo único que lamentamos es que se haya hecho a puertas cerradas y no se lo haya encarado como política de Estado y que este tipo de beneficios que se le dan a una cadena productiva no se extiendan a otras que están pasando dificultades como la arrocera y la lechera y que son igualmente o más importantes para el país".



“Esta inversión mueve la aguja económicamente, pero nuestra estrategia de desarrollo económico no apunta a economías donde se atrae una gran multinacional, si no a producir un desarrollo armónico a lo largo y ancho de todo el territorio del país. Por eso vamos a apostar al campo. Vamos a apostar al agro, el motor de nuestra economía, para transformar a Uruguay en un formidable exportador de alimentos y fibras naturales”, agregó.



Asimismo Talvi recalcó que “el Uruguay tiene una tradición muy clara: honra sus compromisos”. “Este compromiso fue firmado por un gobierno legítimamente electo por la ciudadanía y el próximo gobierno tendrá que honrarlo”, señaló.



Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) "Hay muchos puntos que hay que revisar lo negociado y renegociar" "Indudablemente tenemos que analizarlo. Nosotros hemos dicho nuestra posición crítica en los términos en los que se han realizado estas negociaciones", dijo el candidato de Cabildo Abierto. "Creemos que varios puntos que se podrían haber negociado mucho mejor de acuerdo a los intereses del pueblo uruguayo: desde las condiciones de pago de la casi exclusividad de la vía férrea o las condiciones del manejo del Río Negro", dijo. Y agregó sobre la negociación del contrato: "Se ha manejado con poca cristalinidad. Hay muchos puntos que hay que revisar lo negociado y renegociar de acuerdo a la conveniencia del pueblo uruguayo".

Pablo Mieres (Partido Independiente) "El contrato tiene algunos problemas de tipo jurídico que va a haber que evaluar" "Lo primero que hay que decir es que es una buena noticia porque recibe una inversión extranjera importante en un momento difícil. En segundo lugar porque UPM es una empresa prestigiosa que ha tenido buena historia con Uruguay", dijo el candidato por el Partido Independiente. No obstante aclaró: "Sí tenemos un cuestionamiento a cómo el gobierno manejó todo el proceso de negociación. Lo hizo de manera poco transparente. Este tipo de emprendimientos en Uruguay tenemos la tradición de que se puede manejar en términos de todo el sistema político. Esto no ocurrió, hubo una exclusión permanente de los partidos que no integramos el Frente Amplio y eso hace que tengamos algunas críticas de cómo se negoció en particular desde el punto de vista formal porque el contrato tiene algunos problemas de tipo jurídico que va a haber que evaluar y luego la pregunta sobre la ecuación económica sobre la construcción del ferrocarril sobre el que hay un signo de interrogación. Nos preocupa que Uruguay asuma toda la construcción y la pregunta es cómo termina el saldo financiero. El nuevo gobierno va a tener que evaluar cuál es la situación y qué ajustes hará. Ahora ya está todo el pescado vendido o buena parte de ello".