Novick dijo que "en este país se habla mucho de inclusión y se hace poco"

El Partido de la Gente realizó en la noche de ayer miércoles "el primer Encuentro sobre Discapacidad" que tuvo como consigna la pregunta: "¿Cómo alcanzar la inclusión e igualdad en Uruguay".

El cierre de la actividad estuvo a cargo del líder del partido Edgardo Novick quien consideró que "en este país se habla mucho de inclusión y se hace poco".



“Son cerca de 400.000 uruguayos que tienen alguna discapacidad. Y si sumamos a todos los parientes y amigos, son más cerca de un millón de personas entorno a la discapacidad”, expresó.

Novick opinó que se excluye a las personas con discapacidad y que ese es el motivo por el que no las vemos en el supermercado, en el ómnibus o en la rambla por ejemplo. "Lo que ellos necesitan y nos piden es que los incluyamos en la sociedad. En el trabajo, en el estudio, en la vida”, dijo.



“Las personas con discapacidad son la minoría más grande del mundo, y son la minoría más grande en Uruguay. Pero al recorrer los barrios y los pueblos en estos años, hay algo que nos ha quedado en todas las charlas que hemos tenido con las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no quieren que las personas que no tienen discapacidad sientan compasión, piedad o lástima”, indicó el líder del Partido de la Gente.

Lo que se debe hacer, opinó Novick, es darles oportunidad de trabajo, de estudio así como cambiar tanto las leyes como la estructura de los edificios y el ancho de las puertas, veredas, asientos de los ómnibus y juegos de las plazas.



"“En el Partido de la Gente queremos realizar todas las obras necesarias para que las personas con discapacidad puedan ser libres y vivir plenamente. Porque no solo ellos nos necesitan, el país los necesita a todos, con sus capacidades, iguales, para sacar el país adelante", aseguró.



Del encuentro, que tuvo lugar en la sala Idea Vilariño en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, contó con un auditorio de 200 personas y se expusieron diversas historias de vida de invitados así como la oratoria de Analía Laiño (vicepresidenta del Partido de la Gente).