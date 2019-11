Mujeres de coalición firman acuerdo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Unas 600 mujeres representantes de los partidos de la coalición “multicolor” liderada por Luis Lacalle Pou, llenaron ayer de tarde la sede central de Casa de Galicia para suscribir el acuerdo “Compromiso por las Mujeres”.

El documento -redactado la semana pasada por referentes femeninas de los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente- aborda cuatro ejes centrales: trabajo, violencia, salud y a la vivienda.



La convocatoria fue a las 17:00 horas pero desde antes la sala estaba colmada. La presentación del documento la llevó adelante Gabriela Santoro (Partido de la Gente), Mónica Bottero (Partido Independiente), Gloria Rodríguez (Partido Nacional), Andrea Magdalena (Partido Colorado) e Irene Moreira (Cabildo Abierto), a las que más tarde se sumó Beatriz Argimón, candidata a vicepresidenta por la fórmula de la coalición.

En la sala, además, estaban presentes referentes partidarias como Mercedes Menafra, la economista Azucena Arbeleche, Susana Montaner (diputada colorada por Tacuarembó), la intendenta de Lavalleja Adriana Peña e incluso Robert Silva, excandidato a vice por el Partido Colorado.



Santoro fue la responsable de abrir la oratoria y destacó que ya no se puede “discutir los derechos de las mujeres separados de los derechos humanos”. Por su parte, Bottero recordó que esta convocatoria no es una novedad: “aprendimos a trabajar juntas cuando en 1984 se formó la concertación nacional programática” y destacó que también están incluidas las mujeres del Frente Amplio. “Las reivindicaciones de las mujeres no se empezaron a consolidar en 2005 ni van a dejar de consolidarse en 2020. Los derechos de las mujeres van a seguir profundizándose a partir del primero de marzo de 2020”, remarcó. Rodríguez sumó que, además de firmar el acuerdo, “vamos a exigir que se cumpla”.

A su tiempo, Magdalena, además de agradecer a las mujeres del interior que llegaron a la presentación del documento, invitó a que a la hora de pensar en los derechos se “deje el centralismo”, en tanto que Moreira calificó de histórico el acuerdo: “no recuerdo un compromiso entre tanto partido político”.



Argimón hizo hincapié en que “la construcción de la mirada femenina del poder político surge de las mujeres de todos los partidos políticos”, por lo que aclaró que “nadie puede decir que el principio y fin de esta historia tiene que ver son un solo partido”. “Parece que cuando llegue la coalición al gobierno se terminan las ayudas sociales, parece que en este país nunca hubo ayudas sociales pero hace 30 años se instaló el primer CAIF, vayan sacando cuentas, y podemos seguir con la historia”, indicó.



Argimón abogó además por llevar información de derechos a las mujeres del interior del país, brindar acceso a la vivienda digna, luchar contra el narcotráfico y fomentar el desarrollo personal y profesional con educación y oportunidades, porque “forma parte de la construcción de una sociedad mejor para las mujeres porque en Uruguay la pobreza tiene cara de mujer y de niño”.



A su vez, invitó a que más mujeres tomen roles importantes en los diferentes gobiernos. “En mayo tenemos que tener más mujeres en las alcaldías, en las intendencias, en todos lados. A no perder tiempo, las que ya quieren ser candidatas cuentan con todas nosotras para llevarlo adelante”, remarcó Argimón.

Las claves del documento.

El documento gira en torno a cinco temas: trabajo, violencia de género, salud, vivienda y derechos. En materia laboral, los principales desafíos pasan por promover la igualdad salarial, apoyar la creación de micro emprendimientos de mujeres jefas de hogar víctimas de violencia de género, expandir el sistema de cuidados y promover la educación en habilidades STEM entre niñas y adolescentes, entre otras. En relación a violencia de género, se destacan entre varias acciones la necesidad de aumentar el uso de tobilleras en todo el país, asegurar que los servicios de respuestas tengan cobertura las 24 horas todo el año, aumentar el número de fiscalías especializadas en violencia de género y delitos sexuales. En el punto dedicado a la salud, se hace hincapié en asegurar el acceso de las mujeres del interior del país a los servicios de salud preventiva y diagnóstico de cáncer de mama y cuello de útero y desagregar por sexo los datos de la política sanitaria. Finalmente, en derechos se propone avanzar en la participación de las mujeres en organismos de decisión política a la vez que se suscribe el capítulo 10 del “Compromiso por el país”.