Minuto a minuto: esto ocurrió, según García, entre el despegue y aterrizaje del avión venezolano

Cuatro minutos y fracción es lo que según el ministro de Defensa Javier García se demoró en impedir el ingreso del avión venezolano de Emtrasur en la tarde del 8 de junio, en el que viajaban cinco iraníes y 14 venezolanos, según consta en la versión taquigráfica de su comparecencia al Parlamento. Allí insistió que la definición fue en "cuatro minutos", gracias al aviso de Paraguay. Además, brindó información de "Inteligencia exterior" que no solo no quedó en actas, sino que pidió "no dejarlo" en el Parlamento. A continuación, el minuto a minuto de la definición que tomó el secretario de Estado.

7 de junio Solicitud a Uruguay

El 7 de junio se produjo el anuncio de intento de vuelo a Uruguay. "Se nos pedía sobrevolar el espacio, con una llegada prevista a las 17:00, hora local" del 8 de junio, señaló García. Se planteaba que "después de estar dos días descansando en Buenos Aires, volaban treinta minutos, llegaban a las 17:00, cargaban combustible durante un par de horas, hacían algún arreglito, y se iban a las 20:00".



8 de junio - 13:41 Cambios en el plan de vuelo

El día previsto para el vuelo 13:41 se presentaron cambios. "Minutos antes de que partiera el avión hubo otra solicitud de sobrevuelo, donde pidieron extender su estadía en Uruguay hasta el 9 de junio a las 16:00". El motivo que se informó a través de correo electrónico era el "descanso de la tripulación", dijo el ministro. "En treinta minutos, después de haber estado dos días descansando en Buenos Aires, iban a cruzar el Río de la Plata, y nos pedían prorrogar veinticuatro horas la estadía en Uruguay, por descanso. Llamativo, ¿no?", manifestó.



El senador frenteamplista Alejandro Sánchez le preguntó a García por qué si la situación era llamativa se autorizó ese plan de vuelo el mismo 8 de junio. "Porque la información no había llegado aún, señor senador", le respondió el ministro, en alusión a la información de Inteligencia de Paraguay.



8 DE JUNIO - 14:45 Salida desde Ezeiza

Finalmente 14:45 se anuncia la salida del vuelo, 15 minutos antes de lo anunciado. El vuelo de Emtrasur de Ezeiza "llamativamente no sale a las 15:00 –que es el plan de vuelo que fijó para venir a Montevideo–, sino quince minutos antes, a las 14:45", como "apurando el paso", dijo. El decolaje -es decir, el momento que salió de Ezeiza- fue exactamente a las 14:48 de ese día.

8 DE JUNIO - 14:07 Llamada de Heber

Sobre las 14:07, según el detalle de García, y 19 minutos posterior a que el avión hubiese despegado, el ministro del Interior llamó por teléfono para trasladarle la información del servicio de Inteligencia de Paraguay "sobre los movimientos de este avión", de la compañía Emtrasur, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En esa llamada, dijo García, "se alertaba sobre esta circunstancia y, al mismo tiempo, la posibilidad de, ubicado el avión, evitar su ingreso al espacio aéreo uruguayo". La charla se extendió por 03:45 minutos y finalizó a las 14:11.



"Dije al ministro Heber que iba a cortar la comunicación porque hasta ese momento no sabía dónde se encontraba el avión, es decir, si había despegado de Ezeiza, si estaba en vuelo o si ya estaba dentro del espacio aéreo uruguayo", señalo.

8 DE JUNIO - 14:12 Llamada a De León

El ministro de Defensa colgó con Heber y llamó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Luis H. De León. Luego, le pasó por Whatsapp "la matrícula y la lista de tripulantes del avión que había recibido del Ministerio del Interior".



"Cuatro minutos y fracción fue el tiempo que pasó desde que recibimos la información hasta que dimos la orden de que, si no había ingresado al espacio aéreo uruguayo, no lo hiciera", manifestó el ministro.



"¿En virtud de qué se tomó esa decisión? En virtud de un informe –como mencioné anteriormente– de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Paraguay que me proveyó el ministro Heber", agregó el ministro.



Amenazas "En cuanto al tipo de amenaza, los grupos mencionados se han visto asociados, entre otros, a Hezbolá, que fue el autor de los actos terroristas en Buenos Aires en los que murieron más de cien personas. Las informaciones que circulan hablan de que el grupo Guardia Revolucionaria Islámica tiene la Fuerza Quds y otra organización con un nombre distinto que han participado en apoyos logísticos al grupo terrorista Hezbolá que, a veinticinco minutos de donde estamos, mató a más de cien personas en la Embajada israelí y en la AMIA", dijo el ministro.



Previamente había dicho que alguno de los tripulantes está "sospechado de participar, ayudar o colaborar con los grupos terroristas".

8 DE JUNIO - 14:48 Confirmación

Según las afirmaciones del ministro, pasados 36 minutos de la comunicación entre García y De León, el ministro dijo que le confirmaron la operación. "Recibió nuevamente la llamada del comandante a las 14:48 en la que se me informaba que se había evitado el ingreso del avión al espacio aéreo nacional", contó García.

8 DE JUNIO - 14:50 Llamada a Heber

Dos minutos posteriores, García dijo que llamó nuevamente al ministro Heber para indicarle el "resultado de la decisión" que habían tomado. Luego, indicó que "posteriormente" le informaron de la resolución al presidente Luis Lacalle Pou, así como a Álvaro García, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. En tanto, dijo que no se comunicó con su par argentino Jorge Taiana por este caso.

8 DE JUNIO - 15:24 Retorno a Ezeiza

El avión salió de Ezeiza a las 14:48 del 8 de junio y aterrizó en el mismo aeropuerto a las 15:24. "Fueron treinta y seis minutos de vuelo. El tiempo de espera en ese punto, del que hablábamos recién, fue de diez minutos cuarenta y cinco segundos", en referencia a a las "dos vueltas" que dio el avión, dijo García.



"El tiempo que dura el vuelo entre que despega de Ezeiza hasta el Dorvo, que es el punto límite en el que detuvimos al avión –el ingreso a nuestro espacio aéreo–, fue de doce minutos", dijo el ministro.