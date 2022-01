Ministros volvieron de las vacaciones y estos son sus planes de cara al 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou le pidió a sus ministros y legisladores “dejar todo en la cancha” en 2022 para que sea el año de sus mayores concreciones en la gestión. Por eso ahora, a la vuelta de sus licencias, el trabajo en cada cartera es intenso.

El Ministerio de Industria buscará consolidar el proyecto H2U para avanzar hacia la producción de hidrógeno verde. En esa línea también se implementa el plan de movilidad eléctrica, para acelerar el proceso de descarbonización del transporte público y privado, y promover la incorporación de vehículos eléctricos, ampliando la red nacional de cargadores.



Mejorar la regulación del mercado de las telecomunicaciones, para hacerlo más competitivo, y las inversiones en redes, la conectividad internacional y la implementación de la tecnología 5G, así como mejorar la regulación de los mercados energéticos, tanto en los combustibles como en la electricidad y el gas, son también parte de las prioridades del ministro Omar Paganini.

Su homólogo en Defensa, Javier García, en tanto, dijo que el foco estará en la modernización del equipamiento de las Fuerzas Armadas, en especial el de la Armada. Tras las negociaciones con Estados Unidos, llegaron dos patrulleros fluviales. Además se concretó la licitación para dos buques océanos, lo que implicará una inversión de más de US$ 100 millones.



Por otro lado, la cartera remitirá al Parlamento el proyecto de modificación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. “Se completó en junio con toda la coalición de gobierno y fue enviado al Frente Amplio para establecer una mesa de diálogo, pero solo tuvimos un encuentro. Tenemos voluntad de entregar un proyecto con la mayor cantidad de acuerdos posibles, pero queremos hacerlo con celeridad. Por eso necesitamos saber si es prioridad para el Frente, si no lo enviaremos el proyecto igual”, dijo el jerarca.



Desde Ambiente, el ministro Adrián Peña detalló sus tres grandes objetivos para 2022: la inversión de toma de agua en Arazatí, San José, con infraestructura para potabilizar y bombeo a Montevideo es el primero. Se trata de una inversión de US$ 200 millones. “Van tres veranos que vamos con luz amarilla en el abastecimiento de agua, y esta es una obra muy importante. La semana pasada definimos que en junio se va a hacer el llamado a licitación”, dijo el jerarca. Los otros puntos serán: avanzar en el plan de saneamiento para comenzar con las obras antes de fin de año y concretar el plan nacional de residuos. Para esto último esperan un informe de la Cámara de Industria para modificar el plan actual de envases de plástico.

En Turismo, Tabaré Viera dijo que en lo administrativo la prioridad pasa por la reestructura funcional, donde se incluirá un área que no existía: una auditoría interna para mejorar la transparencia del ministerio.



En Ganadería, Fernando Matto elaborará un Plan Estratégico Agropecuario para “formular políticas estructurales para el sector”. Además buscará avanzar en las políticas de riego, la inserción internacional de productos y el fortalecimiento de las campañas sanitarias.



Luis Alberto Heber en el Ministerio del Interior tiene como centro la consolidación de la baja de delitos. Para eso reforzará la flota vehicular destinada al patrullaje, abrirá la Regional Norte de la Guardia Republicana en Tacuarembó y comenzará la construcción de nuevos establecimientos carcelarios (Tacuarembó, Artigas y Libertad).

La cancillería a cargo de Francisco Bustillo tiene como punto central las negociaciones con China por el tratado de libre comercio (TLC), y Pablo Mieres, del Ministerio de Trabajo, buscará mejorar los índices de empleo.



En Vivienda, Irene Moreira, piensa sobre todo en el plan de “integración social y urbana” con énfasis en el trabajo que se realizará asentamientos de los 19 departamentos. Por otro lado, la cartera desarrollará otro fideicomiso para obras público-privadas de interés social llamado: “Entre Todos - Sueños en obra”. En tercer lugar buscará reducir los costos de los metros cuadrados de construcción a través del desarrollo de sistemas “no tradicionales”.

En el Ministerio de Desarrollo Social, Martín Lema priorizará la primera infancia. Allí se lanzará un plan en coordinación con distintos organismos para ofrecer acompañamiento familiar y fortalecer las políticas de cuidados.