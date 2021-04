Uruguay ingresó propuesta de flexibilizar el Mercosur; se analizará en reunión extraordinaria en mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los cancilleres de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay se reunieron este lunes de forma virtual. Uruguay ingresó formalmente su propuesta sobre flexibilización del Mercosur y arancel externo común, y contó con el apoyo de Brasil, informó Cancillería en Twitter.



En mayo, en una reunión extraordinaria del Consejo Mercado Común (cancilleres y ministros de Economía), de forma presencial en Buenos Aires la segunda quincena de mayo, se analizarán estos temas.

"La propuesta uruguaya pasa a estudio de los coordinadores del Grupo Mercado Común, con el fin de generar los insumos que habiliten a tomar decisiones en la próxima reunión del Consejo Mercado Común", informó Cancillería.

En lo previo al encuentro, el presidente Luis Lacalle Pou señaló que hubo "acercamientos con algunos países". De hecho, se esperaba que Brasil apoyara a Uruguay en su propuesta de flexibilización. Argentina, en cambio, no estaba en la misma sintonía, ya que aspira a mantener el bloque lo más parecido a lo que ya es hoy.

Lacalle Pou había afirmado que "el Mercosur se mueve por consenso y eso es un tema que no es menor a la hora de hacer un análisis de las decisiones del Mercosur: no existe la votación, no es que le ganamos a alguien tres a uno o perdimos tres a uno”. Para el mandatario discutir sobre si eso está bien o mal “es llover sobre mojado”.



“Si todos no están de acuerdo, el Mercosur no avanza. Justamente lo que nosotros estamos planteando va directamente a atacar ese punto: los que no quieren avanzar por determinada razón que le den lugar a alguno de los socios para que avance o en distinta velocidades o con otros países para tener la posibilidad de ampliar nuestro mercado, no pagar tantos aranceles", sostuvo antes del encuentro.

Desde su punto de vista “es de estricta lógica” que los países más chicos del bloque se abran al mundo. “Ese es el pedido y el planteo que hacemos", agregó.

En la reunión, Uruguay presentó una propuesta de flexibilización para incluir 11 artículos, entre los que se plantea "reafirmar el compromiso de los Estados partes del Mercosur de negociar acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o grupos de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias".

Además, que el Consejo del Mercado Común tendrá que "aprobar en el primer semestre de 2021, un Plan de Negociaciones Externas, que deberá contener una estrategia detallada de inserción internacional".