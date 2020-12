Cruce en Diputados: Lust recordó los golpes de Estado del Partido Colorado y luego pidió disculpas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El debate en la Cámara de Diputados de tratar como grave y urgente el proyecto presentado por Cabildo Abierto que limita el suelo nacional para la forestación despertó un debate entre dos legisladores de la coalición. Esto ocurrió previo a que sobre las 16 horas se aprobara en la Cámara Baja el proyecto de Cabildo que limita la forestación, con votos del Frente Amplio y del PERI.

El colorado Ope Pasquet y el cabildante Eduardo Lust mantuvieron un encendido cruce en el Plenario en la tarde de este martes. El primero acusó al segundo de tener una "mentalidad profundamente antidemocrática", y el otro le retrucó: "Algunos de los que me acusan vienen de partidos que han dado golpes de Estado", entre otras fuertes consideraciones. El último golpe de Estado (1973) ocurrió con un presidente colorado (Juan María Bordaberry) a la cabeza del Poder Ejecutivo.

Pasquet indicó que Lust "se refiere a la ley forestal, a los que la votamos, a todos los gobiernos que la sostuvieron y la siguieron aplicando, de forma evidentemente despectiva".

"Yo advierto en sus palabras y en su tono, un desprecio general por la actividad política, característica de quienes hablan con desprecio en general de los sistemas democráticos", dijo el colorado en esa línea.



Siguiendo con la crítica a Lust, dijo que este "ha hablado de quienes tranzan y entregan el interés nacional con las empresas extranjeras; lo hizo a propósito del Código del Proceso Penal hablando que los que hoy toleran las instrucciones a los fiscales es porque están pensando en darle instrucciones a los jueces. Es un desprecio genérico por, en definitiva, los partidos que son protagonistas de la vida democrática del país", recalcó.

No obstante, los apuntes de Pasquet al cabildante no quedaron allí, ya que lanzó en ese tono: "Ni siquiera ha dejado en pie a su correligionario que ocupa un cargo en el Ministerio de Ambiente, porque dijo que 'no se hace otra cosa que dar excepciones'".

Ope Pasquet este martes en el Plenario de la Cámara de Diputados. Foto: Estefanía Leal

"O sea que si no fuera por el diputado Lust y algunos que los acompañan, el país estaría entregado a las multinacionales, a los intereses espurios, a distintas formas de la venalidad y la corrupción. Tiene la definición de una mentalidad profundamente anti democrática", subrayó el colorado.



Lust recogió el guante y respondió: "Rechazo absolutamente que el diputado Pasquet me trate de antidemocrático porque yo estoy acá gracias a la democracia. Que yo sepa los votos de él no son mejores que los míos".



En esa línea, apuntó contra el colorado: "Además, le digo al diputado Pasquet que yo saqué una lista propia. O sea que los votos que tuve fueron míos. Me votaron con nombre y apellido", lanzó.

"Si perder una votación es antidemocrático tenemos un concepto muy distinto de la democracia. Acá se gana y se pierde, y la vida continúa, no pasa nada", remarcó.



Lust dijo además que lo que "aprendió" durante su pasaje por la política partidaria es que "decir lo que se piensa es un defecto. No digo decir la verdad, porque es relativa".



En ese sentido, subrayó que él dice "lo que piensa", y "si hay una persona de mi partido que da autorización para forestar fuera del área de prioridad forestal, lo digo", dijo.



Retrucando al colorado, manifestó: "Otros no se, que están alineados, si no son libres, si votan siempre igual, es un problema de ellos, que me da cierta pena, pero bueno son así y yo no los voy a cambiar".

El clima de tensión no quedó allí, porque prosiguió diciendo: "No acepto que me digan que tengo una mentalidad totalitaria. El que dice eso no solamente se equivoca, sino que es un atrevido. Si yo estoy acá es porque el pueblo me puso acá, entonces la gente que me votó a mí no son totalitarios".



Lust siguió en ese tono para remarcar: "Algunos de los que me acusan vienen de partidos que han dado golpes de Estado, ¿ta? así que a mí no se me acuse de eso". En ese momento, comenzaron a escucharse gritos, y el presidente de la Cámara, Martín Lema, lo interrumpió y señaló: "Vamos a pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos".



Posteriormente, Lust señaló: "Voy a utilizar esta herramienta para que quede sentado en actas, que le transmito mis disculpas al Partido Colorado como partido fundacional de la República, y a cada uno de sus integrantes con el diputado Pasquet incluido, porque sé que los ofendí en una reacción más emocional que racional".