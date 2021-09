Mattos: TLC con China "puede ser el cambio comercial más importante de los últimos 70 años"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Mattos brindó un discurso este sábado en el marco de Expo Prado 2021, en el que hizo un balance, puso de manifiesto varios temas que ocupan al gobierno en el tema del agro y aseguró: "Este gobierno está comprometido con el sector agropecuario".



"Durante los primeros ocho meses de 2021 las exportaciones nacionales de productos de base agropecuaria totalizaron 5.183 millones de dólares, esto es un 27% superior respecto al mismo período de 2020, cuando las ventas externas se redujeron 16% interanual como consecuencia de la parálisis mundial por el Covid. No obstante, estamos casi un 10% por encima del año récord de 2019, especialmente en los rubros de carnes, lácteos, lanas y productos forestales", afirmó el ministro.

Sobre Ancap, Mattos enfatizó que " en materia de tarifas públicas se ha instalado la discusión sobre la nueva forma de fijar el precio de los combustibles. Este mecanismo, sin perjuicio del fuerte incremento del petróleo a nivel internacional, busca transparentar la formación y todos los componentes del precio, incluidos los subsidios cruzados, los costos de ANCAP, el biocombustible, los déficits del complejo del portland y los costos de distribución. La discusión de fondo que debemos darnos como sociedad es acerca del futuro de ANCAP. Que tiene como empresa energética una competencia creciente de las energías renovables y una disminución importante de la demanda de sus actuales productos", dijo.



Sobre el posible TLC con China, el ministro dijo que este "los Tratados de Libre Comercio implican mejoras en el intercambio de bienes, pero también en materia de servicios, compras gubernamentales, intercambio científico, cultural, turístico, siendo también un importante factor de impulso a las inversiones. Este puede ser el cambio más importante en materia comercial para el Uruguay de los últimos 70 años. Significando una enorme oportunidad para impulsar el desarrollo a través del incremento del comercio y de las inversiones. Uruguay ha dado demasiadas ventajas al no avanzar en materia de reducción arancelaria perdiendo posiciones en relación con varios países competidores. No podemos estar más de 20 años negociando un acuerdo sin lograr culminarlo, como es el caso de la Unión Europea", aseveró Mattos.



Los abigeatos, la seguridad y la LUC

"Es notoria la mayor presencia policial en el interior y la reapertura de destacamentos, generando la proximidad de la fuerza policial con el habitante rural, disuadiendo al mismo tiempo la acción de los delincuentes.

Volver a conferir confianza a la fuerza policial ha sido un factor decisivo de este gobierno jerarquizando a las fuerzas de seguridad dentro del marco de la ley", aseguró Mattos.



El ministro de Ganadería prosiguió: "Con relación a la Ley de Urgente Consideración y algunos artículos de esta que se pretenden derogar a través de un referéndum, el gobierno va a defender las virtudes de los 470 artículos aprobados. Con relación al medio rural, destacamos tres de los artículos que se pretenden someter a referéndum:



-El de la legítima defensa extendida, que más allá de la casa habitación abarca también las instalaciones del establecimiento rural.



-La obligatoriedad de que en las colonias se deba habitar con su familia en el predio en un concepto de ocupación del territorio que en el Siglo XXI no tiene mayor sentido. Es típico de quién desconoce la realidad de la vida en el medio rural.



-Y el tercer artículo que declara no afectadas por la ley de Colonización las parcelas enajenadas por la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay.



-Otro artículo que debemos defender es el que expresa que “El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”