Martínez dijo que el Frente Amplio corre riesgo de “marchar al espiedo” en 2024 

El excandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, afirmó que si su partido político no logra comprender las causas de su derrota en 2019, corre riesgo de "marchar al espiedo" en las próximas elecciones de 2024.

Martínez dijo en entrevista con El Observador que "ojalá" se equivoque, pero su preocupación hoy es "que por no entender realmente qué está pasando, marchemos al espiedo". "De alguna forma el mensaje del FA o no llega o no es bien visualizado por sectores de la sociedad, algunos de los cuales nos apoyaron en los últimos 20 años", afirmó.



En ese sentido dijo que le "preocupa", porque "podrá haber un mal gobierno, podrá haber concentración de la riqueza, aumento de la pobreza, y sin embargo podemos llegar a perder otra vez, si no entendemos cuál era el verdadero problema".

Consultado sobre si el Frene Amplio debería revisar algunos de sus planteos dijo que no cuestiona "el eje en el desarrollo con más hincapié, en la obsesión por la redistribución de la riqueza y la igualdad del punto de partida. Eso no se negocia".

Martínez dijo que "es momento de hilvanar y zurcir heridas dentro del Frente Amplio". "Lo más importante es entender qué pasó: qué no hicimos y qué no supimos contrarrestar de lo que los otros, que estaban en la oposición y hoy en el gobierno, hicieron. Me preocupa eso. Lo otro... si a alguno le permite descargar sus necesidades de explicación fácil que lo haga. No tengo interés de hacerle sombra ni daño a nadie. Lo que quiero es contribuir a hilvanar, a zurcir problemas dentro del FA. Y también a pensar y expresar mi punto de vista y mi preocupación por lo que pasa en el país", añadió.

En ese sentido Martínez planteó problemas con la conducción del Frente Amplio, actualmente ejercida por Javier Miranda: "Creo que hace años que venimos con problemas. Creo que es necesaria alguna forma de recambio. Yo me inclinaría por algún tipo de colegiado, pero con renovación. No estoy pensando en un colegiado de gente de mucha edad, sino en una combinación de gente que logre sumar y amalgamar, gente con vocación de zurcir heridas, que las hay, más o menos justificadas".