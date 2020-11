Mario Bergara: “El presupuesto no es lo que la gente votó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La agrupación “Marea Frenteamplista”, de Fuerza Renovadora encabezada por Mario Bergara, realizó el Encuentro Nacional de forma virtual, debido a la pandemia del coronavirus. La agrupación busca un “reencuentro progresista” con el Frente Amplio (FA) y con “nuevos aliados políticos y sociales” en busca de un crecimiento inclusivo, “con más equidad, derechos y libertades”.

En el encuentro, que tuvo lugar el sábado 21 de noviembre, se discutió sobre la coyuntura nacional, el funcionamiento interno y las alianzas del grupo y el futuro del FA.

Martina Casás, diputada por este sector, manifestó que reclaman “al gobierno amplitud de miras en tiempos de pandemia: que supere el prejuicio anti-Estado ante la evidencia de que son las instituciones públicas las que merecen el mayor reconocimiento por los éxitos frente a la pandemia; que, cuando menos, relativice el protagonismo de los llamados ‘malla oro’ en la reactivación de la economía y dé al Estado el protagonismo imprescindible para lograrla.”



Mario Bergara, en tanto, dijo que “el presupuesto no es lo que la gente votó”. De acuerdo al senador, “la gente no votó cortar las políticas sociales, rebajar los salarios y las pasividades (…) Resulta que el modelo que prometieron y que es lo que la gente votó, ahora no es tan así”.



Bergara también habló del futuro del FA y puntualizó que Marea Frenteamplista, y también Fuerza Renovadora, tiene la necesidad “del reencuentro seregnista. Tenemos que ir al fortalecimiento de este espacio de perfil seregnista. Nos va a hacer bien a nosotros, le va a hacer bien al Frente Amplio, al país y al diálogo que el Frente Amplio tiene que tener con la sociedad”.