Manini a Vázquez: “Capaz se arrepiente”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Guido Manini Ríos sabía que era difícil terminar su mandato al frente del Ejército porque el presidente de la República, Tabaré Vázquez, le había hecho advertencias.

“Sabía que estaba jugando sobre el filo de la cornisa”, declaró en una entrevista con el programa “Malos Pensamientos” emitido por Azul FM.

El jefe de Estado terminó destituyéndolo a comienzos de este año y con esa decisión se inició la carera electoral del excomandante en Jefe del Ejercito Nacional.

“Me pareció desmedida, pero no me dolió. Dolerme no me dolió nada. Me hubiera dolido si hubiera algo incorrecto”, respondió el ahora candidato a presidente por el partido Cabildo Abierto en referencia a la sanción de arresto a rigor por 30 días que Vázquez le impuso en 2018.

“¿Cree que el presidente está arrepentido de la decisión”, le repreguntó el periodista Orlando Petinatti. “Capaz que se arrepienta más adelante cuando Cabildo Abierto crezca mucho más”, de lo que hoy se posiciona en las encuestas dijo Manini Rios.

En la entrevista dijo que no le cree la historia al extupamaro Héctor Amodio Pérez. Opinó que la dictadura argentina “fue mucho peor que la uruguaya”, y remarcó que siendo comandante del Ejército trabajó para buscar información que aclarezca la situación de los desaparecidos en el pasado reciente.

Manini Ríos destacó la figura del exministro de Defensa, fallecido, Eleuterio Fernández Huidobro. “Era un ministro de Defensa que estaba a la altura de su cargo”, opinó.

En referencia a su programa remarcó que si gana todos los presos van a trabajar y se posicióonó en contra de la pena de muerte. Sin embargo apoya la “cadena perpetua” es una idea a estudiar.

“Si el preso no está rehabilitado no se lo puede mandar nuevamente a la sociedad sabiendo que va a matar a otro o robar. Si el preso sigue siendo un peligro a la sociedad, tal vez lo mejor sea la cadena perpetua”, declaró el exjefe del Ejercito.

Durante la entrevista el periodista lo consultó por su relación con los medios de comunicación.

Aclaró que él no se lleva mal con ningún periodista, sino que algunos periodistas se llevan mal con él.

“Hay gente que indudablemente cumple ciertas concinas y busca la quinta pata al gato para generar algún problema de ensuciar la cancha y descalificar al candidato”, opinó.

Dijo que José Mujica era un “zorro”, la campaña de “Vivir sin miedo” un “eslogan”, y él se autodefinió como un “luchador”.