Luis Lacalle Pou invita a los EAU a ser propietarios: "Necesitamos socios, no apoyo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Estamos convencidos de que el sector privado es el que hace un país pujante y lo hace progresar”. Ese fue el primer concepto que introdujo en su discurso -tras los saludos iniciales- el presidente Luis Lacalle Pou en el Día Nacional de Uruguay celebrado en la Expo Dubái.

Por eso en su oratoria de casi siete minutos, la que tuvo entre el auditorio al jeque Nahyan Bin Mubarak Sheikh Nahayany de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el mandatario enfatizó que Uruguay necesita socios: “Queremos que vayan a invertir con la posibilidad de ser propietarios, socios, accionistas de la generación de alimentos”.



En este sentido, Lacalle Pou centró su participación en dos conceptos que luego unificó: la libertad y la inversión. Aseguró que Uruguay está dispuesto a ofrecerle al mundo los elementos necesarios para ser libre. Pero “no se es libre si no se cuenta con alimentos, ni relaciones pacíficas, ni capacidad de generar tecnología de punta, ni la posibilidad de trasladarse”.



La Expo Dubái es una exposición internacional de escala universal que debió celebrarse en 2020, pero que, con motivo de la pandemia por el covid-19, fue postergada para 2021 y 2022. Al igual que lo acontecido en los más de 170 años de exposiciones universales, estas enromes ferias son la carta de presentación de las innovaciones (la primera transmisión televisiva o el primer teléfono fueron productos difundidos en este tipo de eventos) y son una ventana a la oferta de distintos países.

En caso de la Expo Dubái, en la que participan 192 países, en cada jornada se celebra el día nacional de otro de los países participantes. A Uruguay le tocó ayer (hoy, por ejemplo, es el turno de Santa Lucía). Se dio dentro de una semana dedicada a la agricultura y la alimentación.



Lacalle Pou brindó su discurso en la plaza Al Wasl. A unos cuantos metros está ubicado el stand uruguayo, en el pabellón Jubileo, el que tiene la imagen de un enorme caballo blanco galopando por las praderas uruguayas. El presidente aprovechó esa imagen y recordó que en el escudo nacional también hay un caballo (está ubicado en el cuartel inferior de la izquierda, debajo de la balanza y a la izquierda del buey). Dijo que “la actividad ecuestre es uno de los temas en común entre Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos”, pero que, a la vez, el equino representa la libertad.



Fue así, desde la imagen del caballo, que Lacalle Pou fue conectando que la libertad “es un bien muy preciado” para los uruguayos. Es un valor que resaltó en la pandemia cuando defendió el concepto de “libertad responsable”, es el mismo que enfatizó en la asamblea general de las Naciones Unidas y unos días antes de ese evento en la cumbre mexicana en la que criticó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Pero esta vez el presidente no apuntó hacia los regímenes de gobierno, sino que conectó el concepto de libertad con los ejes estratégicos: la salud humana, la animal y la ambiental.



Sobre la seguridad alimentaria planteó que “no es solo la capacidad de obtener bienes necesarios, en el momento necesario; no solo la capacidad de recurrir a mercados”. Recordó unas palabras que tuvo con el jeque este domingo durante su encuentro: “En nombre de mi país, me atreví a decirle que no necesitábamos apoyos, necesitamos socios”.



Sobre este aspecto, si bien dijo que la distancia “parece mucha” entre los países, “es la misma que tienen de vuelo con Australia la que tenemos con nuestro país desde aquí”.



Al finalizar la oratoria, Lacalle señaló que Uruguay pone a disposición sus mejores hombres, mujeres y tradiciones históricas, pero, en especial, manifestó: “Somos constructores de presentes y soñadores de futuro. Todos los días del gobierno tratamos de construir”.

Tras el cierre del discurso y los aplausos de los ministros que lo acompañaban (entre ellos de Economía, de Industria, de Turismo, de Relaciones Exteriores y de Agricultura y Pesca, además de la primera dama), Lacalle Pou fue a saludar a los artistas del Sodre que brindaron un espectáculo en vivo y a los integrantes del stand uruguayo que seguirá en pie hasta el 31 de marzo.



En el saludo con sus compatriotas, el mandatario contó que es optimista y por eso les pidió a los uruguayos, “sean los que viven en nuestro país, en Dubái o en cualquier parte del mundo, que en todo lo que hagan busquen la excelencia”.

Uruguay en lo alto



Bandera de Uruguay en Dubái

Horas más tarde del discurso del presidente Luis Lacalle Pou, Inés Bonicelli, vicedirectora de Uruguay XXI, destacó en su cuenta de Twitter el impacto de la visita del mandatario a aquel país. Publicó una imagen del Burj Khalifa que, con 828 metros de altura, es la estructura más alta de la que se tiene registro hasta la fecha. Esta ayer lució los colores del pabellón uruguayo. “Difícil dimensionar desde lejos lo que significa que el gobierno emiratí haya vestido (este edificio) con los colores de Uruguay. Eriza y es el reflejo del trabajo coordinado de mucha gente”, dijo la jerarca en Twitter.